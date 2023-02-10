Після танків — літаки: це головний підсумок візиту Зеленського до Європи, — експерт

Європа вірить у перемогу України, це стало зрозумілим після рішення про надання танків. Візит Зеленського до Європи був промокампанією надання нам літаків, розповів Фокусу професор Національного авіаційного університету Максим Ялі.

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"Протягом останнього місяця анонсується повномасштабний наступ окупаційних військ на сході. Настає річниця з моменту початку повномасштабного вторгнення. Логічно припустити, що Путін захоче продемонструвати якісь підсумки своєї так званої операції. Вагоміші за взяття Бахмута, яке є мінімальним завданням. Йдеться про продовження наступу, про що, зокрема, написало Foreign Policy, авторитетне американське видання", — сказав у коментарі Фокусу експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету Максим Ялі.

У цьому матеріалі, з посиланням на високопосадовця в міністерстві оборони, йдеться про те, що Росія вже підготувала для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗВ, 400 винищувачів і 300 вертольотів. А отже, найближчі десять днів очікується наступ.

"Тому, звичайно, нам потрібна консолідація наших союзників. Візит до США був успішний – допоміг проголосувати демократам до закінчення каденції Конгресу пакет військової допомоги на весь рік. Зараз така ж консолідація потрібна і для європейських лідерів, тим більше, напередодні чергового Рамштайну, який відбудеться у лютому, — продовжує він. — І візит Зеленського — це така промокампанія з надання нам літаків. І як пише преса у Великій Британії, таке рішення може бути прийняте. Про літаки заговорять після рішення про надання нам танків".

Другою причиною важливості візиту є обговорення питання надання озброєння, необхідного для контрнаступу. Можна зауважити, як європейські лідери дедалі частіше говорять про необхідність перемоги вже 2023 року. Тому експерти вважають, що нині шукають спосіб переломити хід війни.

Нагадаємо, 8 лютого Володимир Зеленський відвідав Лондон та Париж, а 9 лютого виступив у Брюсселі на саміті лідерів ЄС.

Раніше Фокус розбирався, якої допомоги Заходу потребує Україна. Серед іншого, це далекобійні ракети та бойова авіація.