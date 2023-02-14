"Заодно с Шойгу": Путин скрывает большие потери ВС РФ под Угледаром, – ISW

Российский президент хвалит операции десантных бригад под городом несмотря на то, что одну из них ВСУ практически уничтожили. Оптимистичные прогнозы командования нужны для поддержания идеи масштабного наступления РФ, уверены в Институте изучения войны.

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Президент России Владимир Путин поддерживает действия военного командования в публичной плоскости и скрывает массовые потери оккупантов в районе Угледара Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 13 февраля.

В одной из передач российских пропагандистов Путин специально похвалил десантные бригады Тихоокеанского и Северного флота. По словам начальника объединенного пресс-центра Таврического района ВСУ Алексея Дмитрашковского, 155-я бригада морской пехоты была практически полностью уничтожена под Угледаром.

"155-ю бригаду трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз — после Ирпеня и Бучи [Киевской области], второй раз — после поражения под Донецком. Cейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром", — рассказал украинский военный.

Аналитики ISW отметили молчание минобороны России по вопросу потерь в Угледаре. Путин поддерживает линию министра обороны Сергея Шойгу, который говорил об успешном наступлении россиян.

[ + – ] Россия может перебросить мобилизованные подразделения для укрепления обороны или проведения наступления на Угледар

"Путин намеренно удваивает крайне оптимистичное описание угледарской линии фронта от минобороны России, чтобы поддержать версию масштабного наступления в Донецкой области", — объяснили специалисты.

Президент РФ, по мнению экспертов не склонен поддерживать критических блогеров, которые часто обвиняли министерство обороны в неумении учиться на ошибках при проведении механизированных атак.

В ISW полагают, что такие оптимистичные оценки могут говорить о намерении бросить в наступление на Угледар мобилизованных или за счет повторного ввода оставшихся частей Северного флота.

"ISW недавно наблюдал, как украинские силы уничтожили зенитно-ракетные комплексы, принадлежащие 80-й отдельной арктической мотострелковой бригаде Северного флота, в оккупированной Херсонской области", — сказано в докладе.

Замена потерь в боях мобилизованными вряд ли создаст достаточные возможности для крупномасштабного и быстрого наступления армии РФ. Новобранцы не смогут выполнять нужные задачи на фронте — искать и обезвреживать мины при штурме позиций, указали эксперты.

Россия способна перебросить дополнительные мобилизованные подразделения для укрепления обороны или проведения наступления на Угледар на истощение, подытожил американский институт.

Напомним, что по данным Сил обороны Украины, ВС РФ ведут наступление в районе Угледара и за последнюю неделю потеряли 130 единиц военной техники, из них 36 — это танки.

В отчете ISW от 12 февраля отмечалось, что армия России преувеличивает наступательную способность для запугивания украинцев. Москва стремится деморализовать гражданских и убедить в неспособности помощи стран Запада.

ВСУ нанесли успешный удар по командному пункту батальона оккупантов "Восток" в районе Угледара из РСЗО Himars. По сведениям командира батальона Александра Ходаковского, погиб офицер штаба по имени Андрей.