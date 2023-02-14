"Заодно з Шойгу": Путін приховує великі втрати ЗС РФ під Вугледаром, — ISW

Російський президент хвалить операції десантних бригад під містом попри те, що одну з них ЗСУ практично знищили. Оптимістичні прогнози командування потрібні підтримки ідеї масштабного наступу РФ, упевнені в Інституті вивчення війни.

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Президент Росії Володимир Путін підтримує дії військового командування в публічній площині та приховує масові втрати окупантів у районі Вугледара Донецької області. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 13 лютого.

В одній із передач російських пропагандистів Путін спеціально похвалив десантні бригади Тихоокеанського та Північного флоту. За словами начальника об'єднаного пресцентру Таврійського району ЗСУ Олексія Дмитрашковського, 155-ту бригаду морської піхоти було практично повністю знищено під Вугледаром.

"155-ту бригаду тричі доводилося доукомплектовувати. Перший раз — після Ірпеня та Бучі [Київської області], вдруге — після поразки під Донецьком. Зараз майже всю бригаду знищено під Вугледаром", — розповів український військовий.

Аналітики ISW відзначили мовчання міноборони Росії щодо втрат у Вугледарі. Путін підтримує лінію міністра оборони Сергія Шойгу, який говорив про успішний наступ росіян.

[ + – ] Росія може перекинути мобілізовані підрозділи для зміцнення оборони або проведення наступу на Вугледар

"Путін навмисно подвоює вкрай оптимістичний опис вугледарської лінії фронту від міноборони Росії, щоб підтримати версію масштабного наступу на Донеччині", — пояснили фахівці.

Президент РФ, на думку експертів, не схильний підтримувати критичних блогерів, які часто звинувачували міністерство оборони в невмінні вчитися на помилках під час проведення механізованих атак.

В ISW вважають, що такі оптимістичні оцінки можуть говорити про намір кинути в наступ на Вугледар мобілізованих або за рахунок повторного введення частин Північного флоту, що залишилися.

"ISW нещодавно спостерігав, як українські сили знищили зенітно-ракетні комплекси, що належать 80-й окремій арктичній мотострілецькій бригаді Північного флоту, в окупованій Херсонській області", — йдеться в доповіді.

Заміна втрат у боях мобілізованими навряд чи створить достатні можливості для великомасштабного та швидкого наступу армії РФ. Новобранці не зможуть виконувати потрібні завдання на фронті — шукати й знешкоджувати міни під час штурму позицій, зазначили експерти.

Росія здатна перекинути додаткові мобілізовані підрозділи для зміцнення оборони або проведення наступу на Вугледар на виснаження, підсумував американський інститут.

Нагадаємо, що за даними Сил оборони України, ЗС РФ ведуть наступ у районі Вугледара та за останній тиждень втратили 130 одиниць військової техніки, з них 36 — це танки.

У звіті ISW від 12 лютого наголошувалося, що армія Росії перебільшує наступальну спроможність для залякування українців. Москва прагне деморалізувати цивільних і переконати в нездатності допомоги країн Заходу.

ЗСУ завдали успішного удару по командному пункту батальйону окупантів "Схід" у районі Вугледара з РСЗВ Himars. За даними командира батальйону Олександра Ходаковського, загинув офіцер штабу на ім'я Андрій.