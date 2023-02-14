Обороняя Марьинку погиб медийщик из Херсона Сергей Клименко (фото)

На "Скифии" Клименко работал инженером участка радиовещания и звукозаписей. В сентябре прошлого года он добровольно пошел на войну.

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Украинский военнослужащий Сергей Клименко погиб, обороняя Мариьинку. До этого он работал в медийной сфере. Об этом сообщает его бывший коллега Александр Кацура в Фейсбуке.

Сергей Клименко работал на государственной телерадиокомпании "Скифия" — ныне херсонский филиал "Суспільного". Он был инженером участка радиовещания и звукозаписей. С сентября 2022 года медийщик пошел на российско-украинской фронт добровольцем. Как сообщает Кацура, Клименко погиб 5 февраля обороняя Марьинку в Донецкой области.

[ + – ] Сергей Клименко добровольно пошел на фронт в сентябре 2022 года

У Клименко осталась жена и двое детей 14 и 7 лет. Похоронить его должны на кладбище "Геологов" в Херсоне.

Добавим, в утренней сводке Генштаба указывается, подразделения Сил обороны отбили вражеские атаки на ряд населенных пунктов, включая Марьинку. Населенный пункт подвергался танковому, минометному и артиллерийскому огню.

Напомним, 13 февраля стало известно, что обороняя Украину погиб Михаил Кознюк, который был известен интервью,где рассказывал о своей работе пастухом.

2 февраля в городе Свалява Закарпатской области простились с погибшим на фронте бывшим журналистом Фокуса Дмитрием Кудрявцевым. 30-летний боец погиб в бою 25 января, у него остались жена и бабушка.