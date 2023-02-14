Обороняючи Мар'їнку, загинув медійник із Херсона Сергій Клименко (фото)

На "Скіфії" Клименко працював інженером ділянки радіомовлення та звукозаписів. Торік у вересні він добровільно пішов на війну.

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Український військовослужбовець Сергій Клименко загинув, обороняючи Мар'їнку. До цього він працював у медійній сфері. Про це повідомляє його колишній колега Олександр Кацура у "Фейсбуці".

Сергій Клименко працював у державній телерадіокомпанії "Скіфія" — нині херсонська філія "Суспільного". Він був інженером ділянки радіомовлення та звукозаписів. Із вересня 2022 року медійник пішов на російсько-український фронт добровольцем. Як повідомляє Кацура, Клименко загинув 5 лютого, обороняючи Мар'їнку в Донецькій області.

[ + – ] Сергій Клименко добровільно пішов на фронт у вересні 2022 року

У Клименка залишилася дружина та двоє дітей 14 й 7 років. Поховати його мають на цвинтарі "Геологів" у Херсоні.

Додамо, в ранковому зведенні Генштабу зазначається, що підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки на низку населених пунктів, включаючи Мар'їнку. Населений пункт зазнавав танкового, мінометного й артилерійського вогню.

Нагадаємо, 13 лютого стало відомо, що, обороняючи Україну, загинув Михайло Кознюк, який був відомий через інтерв'ю, де розповідав про свою роботу пастухом.

2 лютого в місті Свалява Закарпатської області попрощалися із загиблим на фронті колишнім журналістом Фокусу Дмитром Кудрявцевим. 30-річний боєць загинув у бою 25 січня, у нього залишилися дружина та бабуся.