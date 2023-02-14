"Кому не нужно — не попадут в город": в ВСУ и Донецкой ОВА объяснили правила въезда в Бахмут

В прифронтовой Бахмут из-за ограничений попадут лишь лица со спецпропусками. Гражданским без местной прописки или представителям СМИ, которые не имеют аккредитацию Минобороны, будет отказано в посещении города. Фокус в одном материале собрал информацию о новых правилах въезда в Бахмут.

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Въезд в Бахмут не закрыт, но в прифронтовой город можно будет попасть только по спецпропускам. Руководство Донецкой ОВА уточняет, что запреты также действуют в отношении гражданских и попасть в город смогут только лица с местной пропиской. Фокус в одном материале собрал информацию о новых правилах въезда в Бахмут.

Правила въезда в Бахмут — позиция Вооруженных сил Украины

В прифронтовой Бахмут из-за ограничений попадут лишь лица со спецпропусками. Об этом 14 февраля в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, областная военно-гражданская администрация Донецкой области ввела более безопасный режим доступа в Бахмут из-за многочисленных обстрелов ВС РФ.

Въезд в город, как утверждажет Сергей Череватый, не закрыт, но лицам, которые не относятся к Силам обороны Украины, необходимо иметь спецпропуска.

"Туда не закрыт доступ, как некоторые сказали, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации все детально расписано, есть возможность зарегистрироваться. Люди работают 24/7, чтобы тем, кому нужно, попали в Бахмут. И чтобы не попали те, кому это не нужно. Это важный аспект", — подчеркнул офицер.

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Как отметил Череватый, журналистам и волонтерам, которые планируют попасть в Бахмут, необходимо получить аккредитацию или разрешение от руководства Донецкой ОВА и Минобороны. Военная администрация, по словам спикера, была вынуждена усилить меры безопасности, поскольку российские войска не прекращают штурм населенного пункта.

"Учитывая важность для врага этого населенного пункта, соответственно мы совершаем определенные маневры нашими силами и средствами, что не требует большой открытости. Поэтому туда есть возможность попасть, кому нужно. И журналистам, которые имеют аккредитацию Минобороны. В сопровождении наших пресс-офицеров в относительно безопасных условиях получают возможность поработать. И по такому же алгоритму — волонтерские организации, которые имеют все возможности для этого. Только в более безопасном режиме", — продолжил Череватый, добавив, что на сейчас в Бахмуте остаются около 5 тысяч человек.

Правила въезда в Бахмут — позиция руководства Донецкой ОВА

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко 13 февраля в эфире телемарафона прокомментировал ситуацию на Бахмутском направлении и объяснил запрет на въезд в Бахмут. По его словам, подобные ограничения являются боевым распоряжением, которое готовилось задолго до его принятия. На сегодняшний день право на въезд в Бахмут имеют только лица с пропиской в городе.

"Сейчас мы предпринимаем дополнительные действия, чтобы эвакуировать из города всех, кто остается там. Те, кто являются посторонними лицами, им въезд запрещен. Относительно СМИ есть отработанный алгоритм, где их заявки будут рассматриваться военной администрацией‎", — продолжил Кириленко в эфире марафона.

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что гражданскому населению необходимо выезжать из прифронтового Бахмута, чтобы военнослужащие могли полноценно выполнять свою работу. Кириленко добавил, что в городе остается менее 5 тысяч мирных жителей, среди которых менее 140 детей.

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Правила въезда в Бахмут — аккредитация для представителей СМИ

Новые правила въезда в Бахмут для журналистов были обнародованы пресс-релизом Донецкой ОВА от 11 февраля. Ведомство анонсировало, что с 13 февраля в прифронтовой город можно будет въехать только по спецпропускам.

Для того, чтобы подать заявку на въезд в Бахмут, представителям СМИ необходимо до 17:00 заполнять Google-форму. Спецпропуска, как предупреждают в ОВА, выдаются только лицам, которые имеют аккредитацию в Вооруженных силах Украины.

"Пропуск действителен в течение даты, указанной в нем. Пересечь блокпосты в другой день, чем указано в пропуске, невозможно. Каждый, кто намерен работать в Донецкой области и в Бахмуте в частности, должен прежде всего позаботиться о собственной безопасности. Специального сопровождения для работы на гражданских объектах не предоставляется. Для работы с военными подразделениями или правоохранителями может предоставляться сопровождение — по предварительной договоренности с ними", — говорится в сообщении ОВА.

Напомним, что 12 февраля СМИ появилась информация об ужесточении правил въезда в прифронтовой Бахмут. Командир группы аэроразведки ВСУ с позывным "Мадяр" сообщил, что город будет закрыт для гражданских лиц, в том числе и для волонтеров. Боец поддержал введение запрета на въезд в Бахмут, поскольку вражеские ДРГ проникают в населенный пункт.

Издание The New York Times в своем репортаже от 13 февраля комментировало ситуацию в Бахмуте. Журналисты предположили, что закрытие города для гражданских лиц может стать "прелюдией" к выводу подразделений ВСУ из населенного пункта.

Также Фокус в своем недавнем материале рассказывал о новых правилах въезда в Бахмут.