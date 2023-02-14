"Кому не потрібно — не потраплять у місто": у ЗСУ та Донецькій ОВА пояснили правила в'їзду до Бахмута

У прифронтовий Бахмут через обмеження потраплять лише особи зі спецперепустками. Цивільним без місцевої прописки чи представникам ЗМІ, які не мають акредитації Міноборони, відмовлять у відвідуванні міста. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про нові правила в'їзду до Бахмута.

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В'їзд у Бахмут не закритий, але в прифронтове місто можна буде потрапити лише за спецперепустками. Керівництво Донецької ОВА уточнює, що заборони також діють щодо цивільних, а потрапити до міста зможуть лише особи з місцевою пропискою. Фокус в одному матеріалі зібрав інформацію про нові правила в'їзду до Бахмута.

Правила в'їзду до Бахмута — позиція Збройних Сил України

У прифронтовий Бахмут через обмеження потраплять лише особи зі спецперепустками. Про це 14 лютого в ефірі національного телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. За його словами, обласна військово-цивільна адміністрація Донецької області ввела безпечніший режим доступу до Бахмута через численні обстріли ЗС РФ.

В'їзд до міста, як стверджує Сергій Череватий, не закритий, але особам, які не належать до Сил оборони України, необхідно мати спецперепустку.

"Туди не закрито доступ, як деякі сказали, а просто введено безпечніший режим доступу. На сайті Донецької обласної військової адміністрації все детально розписано, є можливість зареєструватися. Люди працюють 24/7, щоб тим, кому потрібно, потрапили до Бахмута. І щоб не потрапили ті, кому це не потрібно. Це важливий аспект", — наголосив офіцер.

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Як зазначив Череватий, журналістам та волонтерам, які планують потрапити до Бахмута, необхідно отримати акредитацію чи дозвіл від керівництва Донецької ОВА та Міноборони. Військова адміністрація, за словами речника, була змушена посилити заходи безпеки, оскільки російські війська не припиняють штурм населеного пункту.

"З огляду на важливість для ворога цього населеного пункту, відповідно ми здійснюємо певні маневри нашими силами та засобами, що не потребують великої відкритості. Тому туди є можливість потрапити, кому потрібно. І журналістам, які мають акредитацію Міноборони. У супроводі наших пресофіцерів щодо безпечних умовах отримують можливість попрацювати. І за таким же алгоритмом — волонтерські організації, які мають усі можливості для цього. Тільки в безпечнішому режимі", — продовжив Череватий, додавши, що наразі в Бахмуті залишаються близько 5 тисяч людей.

Правила в'їзду до Бахмута — позиція керівництва Донецької ОВА

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко 13 лютого в ефірі телемарафону прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку та пояснив заборону на в'їзд до Бахмута. За його словами, такі обмеження є бойовим розпорядженням, яке готувалося задовго до його ухвалення. На сьогодні право на в'їзд у Бахмут мають лише особи з пропискою у місті.

"Зараз ми вживаємо додаткових дій, щоб евакуювати з міста всіх, хто залишається там. Ті, хто є сторонніми особами, їм в'їзд заборонено. Щодо ЗМІ є відпрацьований алгоритм, де їхні заявки розглядатиме військова адміністрація", — продовжив Кириленко в ефірі марафону.

Глава Донецької ОВА наголосив, що цивільному населенню необхідно виїжджати з прифронтового Бахмута, щоб військовослужбовці могли повноцінно виконувати свою роботу. Кириленко додав, що у місті залишається менше ніж 5 тисяч мирних жителів, серед яких менш як 140 дітей.

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Правила в'їзду до Бахмута — акредитація для представників ЗМІ

Нові правила в'їзду в Бахмут для журналістів оприлюднили у пресрелізі Донецької ОВА від 11 лютого. Відомство анонсувало, що з 13 лютого до прифронтового міста можна буде в'їхати лише за спецперепустками.

Для того, щоб подати заявку на в'їзд до Бахмута, представникам ЗМІ необхідно до 17:00 заповнювати Google-форму. Спецперепустки, як попереджають в ОВА, видаються лише особам, які мають акредитацію у Збройних Силах України.

"Перепустка чинна протягом дати, яка у ній вказана. Перетнути блокпости в інший день, аніж вказано в перепустці, неможливо. Кожен, хто має намір працювати на Донеччині й у Бахмуті зокрема, має передусім подбати про власну безпеку. Спеціального супроводу для роботи на цивільних об'єктах не надається. Для роботи із військовими підрозділами чи правоохоронцями може надаватися супровід — за попередньо домовленістю із ними", — йдеться в повідомленні ОВА.

Нагадаємо, що 12 лютого ЗМІ з'явилася інформація про посилення правил в'їзду до прифронтового Бахмута. Командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр" повідомив, що місто буде закрито для цивільних осіб, зокрема і для волонтерів. Боєць підтримав введення заборони на в'їзд до Бахмута, оскільки ворожі ДРГ проникають у населений пункт.

Видання The New York Times у своєму репортажі від 13 лютого коментувало ситуацію в Бахмуті. Журналісти припустили, що закриття міста для цивільних осіб може стати "прелюдією" до виведення підрозділів ЗСУ із населеного пункту.

Також Фокус у своєму недавньому матеріалі розповідав про нові правила в'їзду в Бахмут.