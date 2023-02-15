Может работать ПВО: в небе над Киевом и областью зафиксировали вражеские цели

Граждан призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до ликвидации неопознанных объектов, которые могут выполнять разведывательную миссию.

Related video

В небе над Киевом была зафиксирована вражеская цель, из-за чего в регионе объявили воздушную тревогу. Об этом 15 февраля проинформировала пресс-служба Киевской городской военно-гражданской администрации.

Из-за обнаружения вражеской воздушной цели, как предупреждают в ведомстве, могут работать средства противовоздушной обороны и авиация.

Граждан призвали сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях до отмены тревоги.

[ + – ] В небе над Киевом зафиксирован вражеский объект

Помимо этого, вражеские цели ранее были выявлены в небе над Киевской областью. Областная военная администрация также предупредила мирных жителей о возможной работе систем ПВО для ликвидации объектов.

[ + – ] В небе над Киевом зафиксированы вражеские объекты

Присутствие вражеских целей в небе над Киевской областью подтвердил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Офицер отметил, что россияне могли запустить воздушные шары с радиолокационными отражателями, которые должны были вести разведку с целью установить возможное местонахождение средств ПВО.

[ + – ] В Воздушных силах объяснили, какие объекты зафиксировали в небе над Киевом

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также подтвердил присутствие вражеских целей в небе над Киевской областью. По его словам, Силы обороны отслеживали перемещение объектов, которые собирали данные и пытались установить активность средств ПВО в регионе.

Стоит отметить, что воздушная тревога в Киеве и области была отменена в 15:55. На момент публикации материала пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ официально не комментировала уничтожение вражеских целей в небе над столицей и регионом.

[ + – ] В военной разведке объяснили, какие объекты зафиксировали в небе над Киевом

Отметим, что утром 15 февраля ВС РФ осуществили массированный удар по Покровску Донецкой области. Один из российских снарядов попал в многоквартирный жилой дом, что привело к частичному разрушению здания.

Покровская ВГА проинформировала, что в результате обстрела Покровска погиб один человек и еще 12 гражданских получили различные ранения. Огонь по жилой застройке противник вел из реактивных систем залпового огня "Смерч".