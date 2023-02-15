Може працювати ППО: у небі над Києвом та областю зафіксували ворожі цілі

Громадяни закликали зберігати спокій і залишатися в укриттях до ліквідації невідомих об'єктів, які можуть виконувати розвідувальну місію.

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У небі над Києвом було зафіксовано ворожу ціль, через що в регіоні оголосили повітряну тривогу. Про це 15 лютого проінформувала пресслужба Київської міської військово-цивільної адміністрації.

Через виявлення ворожої повітряної цілі, як попереджають у відомстві, можуть працювати засоби протиповітряної оборони й авіація.

Громадян закликали зберігати спокій і залишатися в укриттях до скасування тривоги.

[ + – ] У небі над Києвом зафіксовано ворожий об'єкт

Крім цього, ворожі цілі раніше були виявлені у небі над Київською областю. Обласна військова адміністрація також попередила мирних мешканців про можливу роботу систем ППО для ліквідації об'єктів.

[ + – ] У небі над Києвом зафіксовано ворожі об'єкти

Присутність ворожих цілей у небі над Київською областю підтвердив спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Офіцер зазначив, що росіяни могли запустити повітряні кулі з радіолокаційними відбивачами, які мали вести розвідку з метою встановлення можливого розташування засобів ППО.

[ + – ] У Повітряних силах пояснили, які об'єкти зафіксували у небі над Києвом

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов також підтвердив присутність ворожих цілей у небі над Київською областю. За його словами, Сили оборони відслідковували переміщення об'єктів, які збирали дані та намагалися встановити активність засобів ППО в регіоні.

Варто зазначити, що повітряну тривогу в Києві й області було скасовано о 15:55. На момент публікації матеріалу пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ офіційно не коментувала знищення ворожих цілей у небі над столицею і регіоном.

[ + – ] У військовій розвідці пояснили, які об'єкти зафіксували у небі над Києвом

Зазначимо, що вранці 15 лютого ЗС РФ здійснили масований удар по Покровську Донецької області. Один із російських снарядів влучив у багатоквартирний житловий будинок, що призвело до часткового руйнування будівлі.

Покровська ВЦА поінформувала, що внаслідок обстрілу Покровська загинула одна людина і ще 12 цивільних отримали різні поранення. Вогонь по житловій забудові противник вів із реактивних систем залпового вогню "Смерч".