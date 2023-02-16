"Пытаются манипулировать": в РФ склоняют граждан жертвовать деньги на войну, – ISW

По словам аналитиков, бремя финансовой поддержки войны в Украине ложится в основном на республики этнических меньшинств РФ.

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Военная агрессия Российской Федерации против Украины финансируется из региональных бюджетов. Об этом идет речь в отчете Института изучения войны (ISW) от 15 февраля.

По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, правительство его республики выделяет 1 миллион рублей семьям чеченских военных, погибших на войне в Украине и еще 500 000 рублей – раненным. Данные меры принимаются до того, как материальная помощь поступит от Минобороны РФ.

"Заявление Кадырова, вероятно, было направлено либо на критику Минобороны России за отсутствие своевременной денежной компенсации российским военнослужащим, либо на поощрение набора в чеченские подразделения, а не в другие российские подразделения", — предположили авторы отчета.

С подобным заявлением также выступил зампредседателя Республики Бурятия Иван Алхеев, отметив, что его администрация выделила на военные нужды РФ 1,9 миллиарда рублей.

По мнению аналитиков, данные факты говорят о том, что в Кремле рассчитывают на финансирование войны со стороны субъектов федерации, что "ложится некоторым финансовым бременем" на республики этических меньшинств России.

Авторы отчета утверждают, что российские официальные лица и организации пытаются манипулировать своими гражданами, чтобы добиться от них денежных пожертвований в пользу Вооруженных сил.

С этой целью власти применяют риторику и лозунги, напоминающие о "Великой Отечественной войне" и обещают "победу". Также упоминается о случае с краснодарским священником, благословляющим гуманитарную помощь российским оккупантам за деньги.

Ранее, 19 января, издание Politico сообщило о том, что ЧВК "Вагнер" зарабатывает на добыче полезных ископаемых в ЦАР миллионы долларов, которые в дальнейшем могут идти на финансирование войны в Украине.

Еще Фокус писал о том, что 7 февраля появилась информация о выдаче вдовам солдат из ОРДЛО, воевавших на стороне Российской Федерации, шуб в качестве компенсаций. Спустя несколько дней также стало известно, что у вдов отобрали меховые изделия сразу после съемки видео с благодарностями.