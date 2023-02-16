"Намагаються маніпулювати": у РФ схиляють громадян жертвувати гроші на війну, – ISW

За словами аналітиків, тягар фінансової підтримки війни в Україні лягає переважно на республіки етнічних меншин РФ.

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Військова агресія Російської Федерації проти України фінансується із регіональних бюджетів. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 15 лютого.

За словами глави Чечні Рамзана Кадирова, уряд його республіки виділяє 1 мільйон рублів сім'ям чеченських військових, які загинули на війні в Україні та ще 500 000 рублів – пораненим. Ці заходи вживаються до того, як матеріальна допомога надійде від Міноборони РФ.

"Заява Кадирова, ймовірно, була спрямована або на критику Міноборони Росії за відсутність своєчасної грошової компенсації російським військовослужбовцям, або на заохочення набору до чеченських підрозділів, а не до інших російських підрозділів", — припустили автори звіту.

З подібною заявою також виступив заступник голови Республіки Бурятія Іван Алхєєв, зазначивши, що його адміністрація виділила на військові потреби РФ 1,9 мільярда рублів.

На думку аналітиків, ці факти говорять про те, що в Кремлі розраховують на фінансування війни з боку суб'єктів федерації, що "лягає деяким фінансовим тягарем" на республіки етичних меншин Росії.

Автори звіту стверджують, що російські офіційні особи та організації намагаються маніпулювати своїми громадянами, щоб домогтися від них грошових пожертв на користь Збройних сил.

З цією метою влада вживає риторику та гасла, що нагадують про "Велику Вітчизняну війну" і обіцяють "перемогу". Також згадується про випадок із краснодарським священником, який благословляє гуманітарну допомогу російським окупантам за гроші.

Раніше, 19 січня, видання Politico повідомило про те, що ПВК "Вагнер" заробляє на видобутку корисних копалин у ЦАР мільйони доларів, які надалі можуть йти на фінансування війни в Україні.

Ще Фокус писав про те, що 7 лютого з'явилася інформація про видачу вдовам солдатів з ОРДЛО, що воювали на боці Російської Федерації, шуб як компенсації. За кілька днів також стало відомо, що у вдів відібрали хутряні вироби відразу після фільмування відео з подяками.