В ISW назвали сроки и условия проведения масштабного контрнаступления ВСУ

Успех Украины, как считают аналитики, напрямую зависит от темпов и объемов поставок западного вооружения. ВС РФ, в свою очередь, не обладают механизированной боевой мощью для прорыва обороны ВСУ.

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Силы обороны Украины в течение ближайших месяцев могут начать масштабное контрнаступление при условии, если Запад предоставит необходимое тяжелое вооружение. Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW от 15 февраля.

Аналитики отмечают, что год полномасштабной войны значительно истощил запасы российской техники и живой силы, которые необходимы для проведения анонсированного захватчиками наступления на Донбассе.

В своем отчете ISW ссылается на заявление главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, который утверждал, что ВС РФ с колоссальными затратами пытаются продвинуться в Донецкой и Луганской областях, но Лондон не видел "наращивания россиянами единых сил для крупного штурма".

По оценкам Уоллеса, Россия могла направить на войну в Украине до 97% своей армии, а ее боеспособность снизилась на 40%. ISW не может независимо подтвердить словам главы Минобороны Великобритании, но его замечание о том, что Россия не обладает достаточной механизированной боевой мощью для прорыва, согласуется с предыдущими прогнозами аналитиков.

Наблюдения Уоллеса, как сказано в отчете, также предполагают, что ВС РФ не обладают незадействованными боеспособнами резервами, которые могут быть использованы для широкомасштабного наступления на Донбассе.

Американские аналитики отдельно прокомментировали возможность ВСУ провести свое контрнаступление для деоккупации захваченных территорий. В ISW считают, что успех Украины напрямую зависит от темпов и объемов поставок западного вооружения, которые ранее были анонсированы союзниками.

"Своевременная поставка Западом танков и бронемашин Украине еще больше снизит способность России вести механизированную войну, в то время, как РФ пытается возобновить свое оборонное производство в ближайшей перспективе. Украина, вероятно, сохраняет возможность начать крупномасштабное контрнаступление в течение следующих нескольких месяцев, но ее способность сделать это, вероятно, в значительной степени зависит от скорости и масштаба, с которым Запад предоставит ей необходимую боевую технику, особенно танки и бронемашины", — добавили аналитики ISW в отчете.

Днем ранее, 15 февраля, глава Минобороны Алексей Резников спрогнозировал, когда Силы обороны Украины могут начать контрнаступление. По его словам, потребуется несколько месяцев, чтобы в страну прибыла техника с обученным экипажем, которые будут задействованы в штурмовых операциях.

Несколькими днями ранее издание The New York Times комментировало возможное контрнаступление ВСУ и предположило, что Силы обороны Украины могут начать продвижение в направлении Мелитополя, который является важным логистическим узлом.