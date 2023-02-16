В ISW назвали терміни й умови проведення масштабного контрнаступу ЗСУ

Успіх України, як вважають аналітики, безпосередньо залежить від темпів і обсягів постачання західного озброєння. ЗС РФ, зі свого боку, не мають механізованої бойової сили для прориву оборони ЗСУ.

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Сили оборони України протягом найближчих місяців можуть розпочати масштабний контрнаступ за умови, якщо Захід надасть необхідне важке озброєння. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни ISW від 15 лютого.

Аналітики зазначають, що рік повномасштабної війни значно виснажив запаси російської техніки та живої сили, які необхідні для проведення анонсованого загарбниками наступу на Донбасі.

У своєму звіті ISW посилається на заяву глави Міноборони Великобританії Бена Воллеса, який стверджував, що ЗС РФ із колосальними витратами намагаються просунутися в Донецькій і Луганській областях, але Лондон не бачив "нарощування росіянами єдиних сил для великого штурму".

За оцінками Воллеса, Росія могла направити на війну в Україні до 97% своєї армії, а її боєздатність знизилася на 40%. ISW не може незалежно підтвердити слова глави Міноборони Великобританії, але його зауваження про те, що Росія не має достатньої механізованої бойової сили для прориву, узгоджується з попередніми прогнозами аналітиків.

Спостереження Воллеса, як сказано у звіті, також припускають, що ЗС РФ не мають незадіяні боєздатні резерви, які можуть бути використані для широкомасштабного наступу на Донбасі.

Американські аналітики окремо прокоментували можливість ЗСУ провести свій контрнаступ для деокупації захоплених територій. У ISW вважають, що успіх України безпосередньо залежить від темпів і обсягів постачання західного озброєння, які раніше анонсували союзники.

"Своєчасне постачання Заходом танків і бронемашин Україні ще більше знизить здатність Росії вести механізовану війну, тоді як РФ намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі. Україна, ймовірно, зберігає можливість розпочати великомасштабний контрнаступ протягом наступних кількох місяців, але її здатність зробити це, ймовірно, значною мірою залежить від швидкості й масштабу, з яким Захід надасть їй необхідну бойову техніку, особливо танки та бронемашини", — додали аналітики ISW у звіті.

Днем раніше, 15 лютого, глава Міноборони Олексій Резніков спрогнозував, коли Сили оборони України можуть розпочати контрнаступ. За його словами, потрібно кілька місяців, щоб до країни прибула техніка з навченим екіпажем, які будуть задіяні у штурмових операціях.

Декількома днями раніше видання The New York Times коментувало можливий контрнаступ ЗСУ та припустило, що Сили оборони України можуть почати просування в напрямку Мелітополя, який є важливим логістичним вузлом.