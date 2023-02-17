Передадут ВСУ: в Латвии приняли решение об автомобилях, изъятых у пьяных водителей

Согласно латвийским законам, транспортное средство может быть конфисковано, если владелец управлял им в нетрезвом состоянии или отказался пройти проверку на наличие в организме одурманивающих веществ.

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Сейм Латвии достиг договоренности о том, что автомобили, конфискованные у граждан за вождение в состоянии алкогольного опьянения, могут быть предоставлены Вооруженным силам Украины. Об этом пишет латвийский портал RUS TVNET со ссылкой на слова премьер-министра Кришьяниса Кариньша.

В публикации упоминается о том, что в ноябре прошлого года в Латвии ввели уголовную ответственность за управление транспортом, если концентрация алкоголя в крови превышает 1,5 промилле.

В случае управления автомобилем в нетрезвом состоянии или отказа от проверки на наличие в организме разного рода веществ латвийским законодательством предусмотрена конфискация транспортного средства.

По словам начальника Государственной полиции Латвии Арманда Рукса, подобные меры привели к улучшению ситуации на дорогах. В прошлом году за неделю в среднем фиксировалось примерно 70-80 случаев вождения в нетрезвом состоянии. В начале этого года полицейские фиксировали не более 50 таких нарушений в неделю..

Передавать конфискованные у нарушителей автомобили в Украину предложил министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс. По данным руководителя Службы государственных доходов, транспорт хотят отдавать абсолютно бесплатно.

Фокус также писал о том, что 22 января министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис рассказал журналистам о планах его страны на случай очередной массовой мобилизации в России. По его словам, сейчас на границе Латвии с РФ относительно спокойно.

Еще мы писали о том, что Латвия стала первой страной, отказавшейся принимать участие в Олимпиаде в 2024 году вместе с россиянами и белорусами. Президент Латвийского олимпийского комитета Жорж Тикмер отметил, что латвийские спортсмены смогут участвовать в соревнованиях с представителями РФ и Беларуси только после победы Украины.