Передадуть ЗСУ: у Латвії ухвалили рішення про автомобілі, вилучені у п'яних водіїв

Згідно з латвійськими законами, транспортний засіб може бути конфіскований, якщо власник керував ним у нетверезому стані або відмовився пройти перевірку на наявність в організмі одурманюючих речовин.

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Сейм Латвії досяг домовленості про те, що автомобілі, конфісковані у громадян за керування у стані алкогольного сп'яніння, можуть бути надані Збройним силам України. Про це пише латвійський портал RUS TVNET з посиланням на слова прем'єр-міністра Кріш'яніса Каріньша.

У публікації згадується про те, що у листопаді минулого року в Латвії запровадили кримінальну відповідальність за керування транспортом, якщо концентрація алкоголю в крові перевищує 1,5 проміле.

У разі керування автомобілем у нетверезому стані або відмови від перевірки на наявність в організмі різного роду речовин латвійським законодавством передбачено конфіскацію транспортного засобу.

За словами начальника Державної поліції Латвії Арманда Рукса, подібні заходи призвели до покращення ситуації на дорогах. Торік за тиждень у середньому фіксувалося приблизно 70-80 випадків водіння у нетверезому стані. На початку цього року поліцейські фіксували не більше 50 таких порушень на тиждень.

Передавати конфісковані у порушників автомобілі в Україну запропонував міністр фінансів Латвії Арвіллс Ашераденс. За даними керівника Служби державних доходів транспорт хочуть віддавати абсолютно безкоштовно.

Фокус також писав, що 22 січня міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс розповів журналістам про плани його країни на випадок чергової масової мобілізації в Росії. За його словами, зараз на кордоні Латвії із РФ відносно спокійно.

Ще ми писали про те, що Латвія стала першою країною, яка відмовилася брати участь в Олімпіаді у 2024 році разом із росіянами та білорусами. Президент Латвійського олімпійського комітету Жорж Тікмер зазначив, що латвійські спортсмени зможуть брати участь у змаганнях із представниками РФ та Білорусі лише після перемоги України.