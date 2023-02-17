ВСУ за сутки ударили по скоплениям живой силы ВС РФ, технике и складу БК, — Сухопутные силы

Украинские военные отметили, что им удалось поразить еще 2 "других важных объекта" армии России, однако не уточняют о чем идет речь.

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Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 авиаударов по сосредоточению личного состава и техники российских войск, еще один — по зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Об этом сообщается в сводке Сухопутных войск ВСУ от 17 февраля.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 4 района сосредоточения живой силы ВС РФ, артиллерийское подразделение на огневой позиции, 2 позиции зенитно-ракетных комплексов, склад боеприпасов. Также под удар попали еще 2 "других важных объекта" армии России. Однако ВСУ не уточняют, о чем идет речь.

Места ударов по россиянам в украинской армии не называют.

Напомним, 16 февраля в организации по сбору данных WarSpotting рассказали, что за последние две недели российские войска потеряли под Угледаром Донецкой области 71 единицу боевой техники. Большинство танков и БМП оккупанты просто бросили на поле боя.

Также известно, что украинские военные уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", который заметили с воздуха. Удачная операция была совершена благодаря правильным координатам и ювелирной точности артиллеристов.

15 февраля стало известно, что в районе Угледара российские войска потеряли тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". После прилета снаряда от украинских военных вооружение детонировало несколько раз.