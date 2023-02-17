ЗСУ за добу вдарили по скупченнях живої сили ЗС РФ, техніки та складу БК, — Сухопутні сили

Українські військові зазначили, що їм вдалося уразити ще 2 "інші важливі об'єкти" армії Росії, проте не уточнюють про що йдеться.

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Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 13 авіаударів по зосередженню особового складу та техніки російських військ, ще один — по зенітно-ракетному комплексу окупантів. Про це повідомляється у зведенні Сухопутних військ ЗСУ від 17 лютого.

У той же час підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 райони зосередження живої сили ЗС РФ, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів. Також під удар потрапили ще 2 "інші важливі об'єкти" армії Росії. Проте ЗСУ не уточнюють, про що йдеться.

Місця ударів по росіянах в українській армії не називають.

Нагадаємо, 16 лютого в організації зі збору даних WarSpotting розповіли, що за останні два тижні російські війська втратили під Вугледаром Донецької області 71 одиницю бойової техніки. Більшість танків та БМП окупанти просто кинули на полі бою.

Також відомо, що українські військові знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса", який помітили з повітря. Вдала операція була здійснена завдяки правильним координатам та ювелірній точності артилеристів.

15 лютого стало відомо, що в районі Вугледара російські війська втратили важку вогнеметну систему ТГС-1А "Солнцепек". Після прильоту снаряда від українських військових озброєння детонувало кілька разів.