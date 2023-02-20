В РФ могут заявить о захвате Бахмута независимо от ситуации на поле боя, – разведка Британии

Вероятно, российские силы испытывают все более возрастающее политическое давление, поэтому руководство может объявить о взятии Бахмута.

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Российская армия к годовщине полномасштабного вторжения в Украину может заявить о захвате Бахмута. Об этом сообщается в отчете британской разведки от 20 февраля.

Как утверждается в свежем отчете Минобороны Великобритании, Россия продолжает развивать наступательные действия на востоке Украины — Угледар, Бахмут и Кременная. Из-за очень высоких потерь российских войск, "элитные" 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ, вероятно, неэффективны в бою.

В британской разведке отмечают, что по мере приближения 24 февраля, российские силы, вероятно, испытывают все более возрастающее политическое давление.

"Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен в связи с годовщиной, независимости от положения дел на местах", — отмечают в разведке.

[ + – ] Отчет британской разведки 20 февраля

При отсутствии успехов весеннего наступления ВС РФ, напряженность внутри российского руководства может возрасти, считают в Минобороны Великобритании.

Напомним, 16 февраля волонтеры подсчитали, что ВС РФ потеряли более 70 единиц техники за 2 недели боев за Угледар. Также 68-я бригада ВСУ показала уничтожение элитных частей ВС РФ под Угледаром.

19 февраля Зеленский рассказал, при каких условиях ВСУ выйдут из Бахмута. Город не будут удерживать любой ценой.