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У РФ можуть заявити про захоплення Бахмута незалежно від ситуації на полі бою — розвідка Британії

бої за бахмут
ЗС РФ можуть заявити про захоплення Бахмута

Ймовірно, російські сили зазнають дедалі більшого політичного тиску, тому керівництво може оголосити про взяття Бахмута.

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Російська армія до року повномасштабного вторгнення в Україну може заявити про захоплення Бахмута. Про це повідомляється у звіті британської розвідки від 20 лютого.

Як стверджується у свіжому звіті Міноборони Великобританії, Росія продовжує розвивати наступальні дії на сході України — Вугледар, Бахмут та Кремінна. Через дуже високі втрати російських військ, "елітні" 155-а і 40-а бригади морської піхоти РФ, ймовірно, неефективні в бою.

У британській розвідці зазначають, що в міру наближення 24 лютого, російські сили, ймовірно, зазнають дедалі більшого політичного тиску.

"Цілком ймовірно, що Росія стверджуватиме, що Бахмут був захоплений у зв'язку з роковинами незалежності від стану справ на місцях", — зазначають у розвідці.

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Звіт британської розвідки 20 лютого

За відсутності успіхів весняного настання ЗС РФ, напруженість усередині російського керівництва може зрости, вважають у Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, 16 лютого волонтери підрахували, що ЗС РФ втратили понад 70 одиниць техніки за 2 тижні боїв за Вугледар. Також 68-а бригада ЗСУ показала знищення елітних частин ЗС РФ під Вугледаром.

19 лютого Зеленський розповів, за яких умов ЗСУ вийдуть із Бахмута. Місто не утримуватимуть за будь-яку ціну.