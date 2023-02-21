С-400, санкции и сдерживание Китая. Как влияет Россия на отношения Индии и США

Соединенные Штаты поддерживают сильную в военном отношении Индию, исходя из того, что она является естественным противовесом растущей мощи Китая. При этом США уже давно выражают озабоченность по поводу оборонных отношений Нью-Дели с Москвой. В частности, Индии угрожают санкции за покупку российской зенитно-ракетной системы С-400.

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31 января 2023 года советники по национальной безопасности и руководители других ведомств США и Индии встретились в Вашингтоне на первом заседании инициативы по критически важным и новейшим технологиям. Накануне они встречались с лидерами частной промышленности и академических кругов, давая понять, что освоение передовых технологий требует более широкого сотрудничества между двумя странами.

США и Индия договорились начать сотрудничество по целому ряду технологических проектов, и некоторые из них имеют оборонное применение. Эта встреча стала заметным шагом вперед для двух партнеров, которые всего несколько месяцев назад пережили период напряженности в политике.

Фокус перевел статью Эрина Мелло о влиянии РФ на отношения Вашингтона с Нью-Дели.

Американо-индийские отношения развиваются благодаря таким программам, как инициатива по критически важным и новейшим технологиям, но при этом страдают от трудностей, создаваемых Россией. Различная реакция двух стран на вторжение в Украину напомнила о давних оборонных связях Нью-Дели с Россией, что ведет к напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Непрерывные оборонные отношения Индии с Россией создают новые проблемы для Вашингтона. Соединенные Штаты должны работать над углублением связей со своими индийскими партнерами и способствовать их отходу от России, помогая им удовлетворять свои оборонные потребности, особенно в Индийском океане. Чтобы решить российскую проблему в американо-индийских отношениях, Вашингтону придется отменить грозящие Индии санкции за закупку российских С-400, а также сосредоточиться на наращивании индийского потенциала противолодочной обороны для противодействия угрозе со стороны Китая.

Отношения Индии и США. Российский камень преткновения

Индия по-прежнему руководствуется принципом стратегической автономии, который направлен на максимальное расширение свободы политического маневра. Страна избегает формальных союзов и поддерживает партнерские отношения, основанные на общих проблемах, а не на определенной идеологии. В результате Индии удается поддерживать отношения с самыми разными странами, включая как США, так и Россию.

Дели поддерживает политические и оборонные связи с Москвой с 1970-х годов, к большому огорчению Вашингтона. В прошлом году Индия и Россия провели свой первый диалог в формате 2+2, что делает Россию единственной страной, не входящей в Четверку, с которой у Индии есть диалог в формате 2+2. Кроме того, большая часть индийской военной техники армии, флота и ВВС имеет российское или советское происхождение, в том числе танки Т-90 и Т-72, используемые индийской армией, самолеты Су-30 индийских ВВС и фрегаты с управляемыми ракетами класса Talwar ВМС Индии. Несмотря на сокращение оборонных закупок у России, Индия увеличила закупки российской нефти после вторжения в Украину в прошлом году и была сдержанна в своих заявлениях о войне.

Индии также угрожают санкции США за покупку российской зенитно-ракетной системы С-400 в соответствии с американским законом 2017 года под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций". Эти санкции уже были наложены на Турцию за закупки С-400. Вопрос об исключении Индии из числа подсанкционных стран уже обсуждался, но этого пока не произошло.

[ + – ] Индии угрожают санкции США за покупку российской зенитно-ракетной системы С-400 Фото: РИА Новости

Подход Вашингтона к Индии традиционно проявлял "стратегический альтруизм": Соединенные Штаты поддерживают сильную в военном отношении Индию, несмотря на двусторонние проблемы, исходя из того, что Индия является естественным противовесом растущей мощи Китая. Однако США уже давно выражают озабоченность по поводу оборонных отношений Нью-Дели с Москвой.

Во-первых, индийские системы российского происхождения и американские системы технологически несовместимы, что затрудняет взаимодействие.

Во-вторых, США беспокоит возможность, что российские платформы для сбора разведывательной информации, такие как С-400, могут нарушить безопасность американских систем и собрать информацию о передовых американских технологиях.

Именно этим аргументом руководствовался Вашингтон, когда в конечном итоге исключил Турцию из программы совместного производства F-35. По мере того как американо-индийские отношения в области обороны переходят к закупкам более передовых технологий и сотрудничеству, обладание российскими технологиями является очевидным потенциальным препятствием для расширения связей с Индией.

Нью-Дели, Вашингтон, Москва. Текущие и новые приоритеты Индии

С момента обретения независимости сухопутные войска Индии были более приоритетными для индийских чиновников и политиков, чем другие виды вооруженных сил. Это объясняется беспокойством по поводу демаркационной линии между Индией и Китаем, известной как линия фактического контроля, а также линии контроля между Индией и Пакистаном. Однако растущее военно-морское присутствие Китая в Индийском океане заставляет Нью-Дели вновь проявить интерес к морским силам и заняться их способностью противостоять предполагаемым угрозам.

Стратегия ВМС Индии предусматривает, что они должны быть способны осуществлять морской контроль над всем Индийским океаном – явно невыполнимая задача, учитывая, что на эти силы выделяется самая незначительная часть оборонного бюджета Индии.

[ + – ] Стратегия ВМС Индии предусматривает, что они должны быть способны осуществлять морской контроль над всем Индийским океаном

С 2009 года ВМС Народно-освободительной армии Китая расширяют свое присутствие в Индийском океане, например, в рамках антипиратских миссий в Аденском заливе. Китайские подводные лодки также постоянно увеличивают свое присутствие. В 2014 году одна из таких подводных лодок даже пришвартовалась в порту Коломбо на Шри-Ланке. Поэтому осведомленность о морском пространстве и противолодочная война становятся приоритетными задачами для индийского флота.

Вторжение России в Украину также осложнило морскую оборону Индии. Индия закупает газотурбинные двигатели для своих фрегатов класса Talwar в Украине, а сами корабли строятся в России. Но война привела к задержке поставок этих фрегатов.

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Нью-Дели уже использует свои отношения с Вашингтоном для улучшения осведомленности о морском пространстве Индийского океана. Морская безопасность и связанные с ней возможности стали неотъемлемой частью большинства американо-индийских стратегических взаимодействий, включая неочевидные, такие как только что подписанная инициатива по критически важным и новейшим технологиям. На сегодняшний день Индия приобрела противолодочные самолеты, включая P-8I и вертолеты MH-60R, а также взяла в аренду беспилотники Sea Guardian. Индийские чиновники хотят развивать противолодочный боевой потенциал страны и усовершенствовать передачу технологий, в идеале через совместные разработки, а не просто закупки через иностранные военные продажи или лизинг.

Россия остается основным поставщиком вооружений для индийских вооруженных сил, но Соединенные Штаты имеют больше возможностей для помощи Индии в удовлетворении ее насущных потребностей в связи с совпадением приоритетов Вашингтона и Нью-Дели в Индийском океане. Поскольку Соединенные Штаты конкурируют с Китаем, поддержка военной мощи Индии больше не является вопросом "стратегического альтруизма" – это насущный американский интерес.

Российские С-400 в Индии и снятие угрозы санкций

В дальнейшем Соединенные Штаты должны избегать публичных ультиматумов Индии по всем пунктам разногласий, включая отношения Нью-Дели с Москвой. Вместо этого официальным лицам должны обсуждать двусторонние вопросы в частном порядке. Индия вряд ли когда-нибудь полностью откажется от отношений с Россией, исходя не только из принципа стратегической автономии Нью-Дели, но и из потребности Индии в С-400 и других российских системах для территориальной обороны от Китая и Пакистана. Хороших альтернатив этим системам по сходной цене практически нет. Поэтому введение санкций против Индии, которая и так медленно отходит от исторической зависимости от российского оружия, скорее заставит Индию поставить под вопрос свои отношения с Соединенными Штатами, а не с Россией. Отмена санкций в отношении С-400 и других российских систем подтвердит Индии, что США являются надежным партнером, и может еще больше подтолкнуть Индию к отказу от исторически сложившихся отношений с Россией.

Практика показывает, что отмена санкций США в отношении Индии может проложить путь к расширению двусторонних оборонных связей. Аналитики указывают на ядерное соглашение 2005 года, которое сняло озабоченность Вашингтона по поводу ядерной программы Индии, как на переломный момент в американо-индийских отношениях. Однако это соглашение не состоялось бы, если бы в 2001 году Вашингтон не снял санкции с Индии. Это привело к ощутимому расширению оборонных связей, включая подписание в 2002 году (после 15 лет переговоров) Соглашения об общей безопасности военной информации, Американо-индийской рамочной оборонной программы 2005 года, а также увеличению индийских оборонных закупок у США.

Военное партнерство США и Индии. Уточнение военных приоритетов

Соединенные Штаты также должны сосредоточить свои усилия на углублении не занятой Россией ниши в американо-индийских оборонных отношениях, еще больше поощряя отход Нью-Дели от Москвы. Соединенные Штаты не могут заменить все индийское оборудование российского происхождения. Однако они могут предоставить Индии возможности, отличные от тех, которые предоставляет Москва, исходя из новых и будущих потребностей Нью-Дели. Поэтому США должны стать для Индии необходимым партнером, избегая лишнего беспокойства по поводу оперативной совместимости или безопасности.

[ + – ] США должны сосредоточиться на обеспечении способности индийских ВМС осуществлять морское противодействие в критически важных узловых точках

США должны сосредоточиться на обеспечении способности индийских ВМС осуществлять морское противодействие в критически важных узловых точках, ведущих в Индийский океан. Улучшение потенциала индийских ВМС в области морского противодействия, дополненное американо-индийской оперативной совместимостью в море, даст Индии более точную и полную картину китайского присутствия вокруг морских линий коммуникаций и создаст потенциальные варианты реагирования на китайские подводные суда. Это даст возможности для блокирования китайских линий связи, сделав китайские операции более рискованными, а их провал более вероятным.

Совместное развитие возможностей противолодочной войны

Хотя поддержание арсенала платформ, ориентированных на противолодочную войну, имеет решающее значение, одни лишь закупки вряд ли помогут индийскому флоту достичь своих целей. Стоимость американского оборудования огромна на фоне экономических ограничений Индии, которая к тому же ограничена своим принципом "атманирбхарта", или самодостаточности, отдающему приоритет внутренним или местным оборонным разработкам и производству, а не иностранным закупкам. Эти ограничения усугубляются низким уровнем финансирования индийского флота, из-за чего Нью-Дели хочет участвовать в совместных разработках с Соединенными Штатами.

В 2012 году Индия и США создали Инициативу по оборонным технологиям и торговле, направленную на создание условий для совместной разработки и производства при сокращении бюрократических препятствий как в американской, так и в индийской системах. Однако за последнее десятилетие эта инициатива не получила должного развития из-за несовпадения ожиданий. Впрочем, в сентябре 2021 года США и Индия подписали соглашение о совместной разработке беспилотного летательного аппарата воздушного базирования, что является многообещающим шагом в правильном направлении.

В будущем Соединенным Штатам и Индии следует также искать возможности совместных разработок, которые могли бы улучшить потенциал Индии по противодействию на море. Например, оба государства могли бы совместно разработать большое или сверхбольшое беспилотное подводное судно. Ни Индия, ни США не обладают такой технологией, хотя Соединенные Штаты заключили контракт с компанией Boeing на разработку сверхбольших беспилотных подводных тральщиков для ВМС США. Такие суда способны нести датчики электронной разведки для улучшения осведомленности о морском пространстве.

Это, безусловно, амбициозная задача для торговой инициативы, которая за 10 лет своего существования не принесла значительных успехов. Однако, если Индия и США не смогут совместно разработать такие сверхбольшие суда, они могут совместно производить или разрабатывать подсистему, например, электромагнитный датчик, используемый для обнаружения и отслеживания, или источник энергии типа аккумулятора. Американские чиновники, работающие с Индией, должны помнить, что Индия ищет доступное оборудование, а не новейшие высокотехнологичные платформы.

Учения по противолодочной обороне в Андаманском море

Соединенные Штаты и Индия также могли бы улучшить свою оперативную совместимость путем проведения двусторонних учений по противолодочной обороне в Андаманском море в районе критически важного узлового пункта – Малаккского пролива. Проведение учений в Андаманском море имеет решающее значение, поскольку успех противолодочной войны в значительной степени зависит от операционной среды. Учения в другом месте Индо-Тихоокеанского региона мало что дадут для повышения способности США и Индии отслеживать и сдерживать Китай от экспансии в Индийский океан.

Индия уже проводила двусторонние учения с Сингапуром, а также трех- и многосторонние учения, такие как морские учения Сингапура, Индии, Таиланда и MILAN в Андаманском море. Однако Соединенные Штаты пока не принимали в них участия. Индия также, вероятно, будет более открыта к новым двусторонним учениям, чем к участию США в существующих учениях, поскольку по-прежнему стремится сохранить свою позицию регионального лидера в Индийском океане. Участие США может быть воспринято как попытка вытеснить Индию из роли гаранта безопасности в регионе.

Прочные американо-индийские отношения в сфере обороны, основанные на сотрудничестве в области противолодочной обороны, будут иметь решающее значение с учетом продолжения китайской экспансии в Индийском океане. Учитывая это, Соединенные Штаты должны поддерживать роль Индии как гаранта безопасности в регионе.

Об авторе

Эрин Мелло – приглашенный исследователь в Азиатско-Тихоокеанском исследовательском центре Стэнфордского университета, где она проводила исследование препятствий и возможностей для американо-индийских отношений в области обороны. 8 лет проработала в Министерстве обороны, последние 2,5 года служила в Индо-Тихоокеанском командовании США в качестве аналитика по Южной Азии.

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