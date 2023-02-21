С-400, санкції та стримування Китаю. Як впливає Росія на відносини Індії та США

Сполучені Штати підтримують сильну у військовому відношенні Індію, виходячи з того, що вона є природною противагою зростаючої могутності Китаю. При цьому США вже давно висловлюють занепокоєння щодо оборонних відносин Нью-Делі з Москвою. Зокрема, Індії загрожують санкції за покупку російської зенітно-ракетної системи С-400.

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31 січня 2023 року радники з національної безпеки та керівники інших відомств США та Індії зустрілися у Вашингтоні на першому засіданні ініціативи щодо критично важливих та новітніх технологій. Напередодні вони зустрічалися з лідерами приватної промисловості та академічних кіл, даючи зрозуміти, що освоєння передових технологій потребує ширшої співпраці між двома країнами.

США та Індія домовилися розпочати співпрацю з цілого ряду технологічних проєктів, і деякі з них мають оборонне застосування. Ця зустріч стала помітним кроком уперед для двох партнерів, які лише кілька місяців тому пережили період напруженості у політиці.

Фокус переклав статтю Еріна Мелло про вплив РФ на відносини Вашингтона з Нью-Делі.

Американо-індійські відносини розвиваються завдяки таким програмам, як ініціатива щодо критично важливих і новітніх технологій, але при цьому страждають від труднощів, які створює Росія. Різна реакція двох країн на вторгнення в Україну нагадала про давні оборонні зв'язки Нью-Делі з Росією, що веде до напруженості у відносинах із Вашингтоном.

Безперервні оборонні відносини Індії із Росією створюють нові проблеми для Вашингтона. Сполучені Штати повинні працювати над поглибленням зв'язків зі своїми індійськими партнерами та сприяти їхньому відходу від Росії, допомагаючи їм задовольняти свої оборонні потреби, особливо в Індійському океані. Щоб вирішити російську проблему в американо-індійських відносинах , Вашингтону доведеться скасувати санкції, що загрожують Індії, за закупівлю російських С-400, а також зосередитися на нарощуванні індійського потенціалу протичовнової оборони для протидії загрозі з боку Китаю.

Відносини Індії та США. Російський камінь спотикання

Індія, як і раніше, керується принципом стратегічної автономії, який спрямований на максимальне розширення свободи політичного маневру. Країна уникає формальних спілок та підтримує партнерські відносини, засновані на спільних проблемах, а не на певній ідеології. В результаті Індії вдається підтримувати відносини з різними країнами, включаючи як США, так і Росію.

Делі підтримує політичні та оборонні зв'язки з Москвою з 1970-х років, на превеликий жаль Вашингтона. Минулого року Індія та Росія провели свій перший діалог у форматі 2+2, що робить Росію єдиною країною, яка не входить до Четвірки, з якою Індія має діалог у форматі 2+2. Крім того, велика частина індійської військової техніки армії, флоту та ВПС має російське або радянське походження, у тому числі танки Т-90 і Т-72, які використовуються індійською армією, літаки Су-30 індійських ВПС та фрегати з керованими ракетами класу Talwar ВМС Індії. Незважаючи на скорочення оборонних закупівель у Росії, Індія збільшила закупівлю російської нафти після вторгнення в Україну минулого року і була стримана у своїх заявах про війну.

Індії також загрожують санкції США за купівлю російської зенітно-ракетної системи С-400 відповідно до американського закону 2017 року під назвою "Закон про протидію противникам Америки через санкції". Ці санкції вже були накладені на Туреччину через закупівлю С-400. Питання про виключення Індії з-поміж підсанкційних країн вже обговорювалося, але цього поки не сталося.

[ + – ] Індії загрожують санкції США за покупку російської зенітно-ракетної системи С-400 Фото: РИА Новости

Ставлення Вашингтона до Індії традиційно виявляв "стратегічний альтруїзм": Сполучені Штати підтримують сильну у військовому відношенні Індію, незважаючи на двосторонні проблеми, виходячи з того, що Індія є природною противагою зростаючої могутності Китаю. Проте США вже давно висловлюють занепокоєння щодо оборонних відносин Нью-Делі з Москвою.

По-перше, індійські системи російського походження та американські системи технологічно несумісні, що ускладнює взаємодію.

По-друге, США турбує можливість, що російські платформи для збору розвідувальної інформації, такі як С-400, можуть порушити безпеку американських систем та зібрати інформацію про передові американські технології.

Саме цим аргументом керувався Вашингтон, коли зрештою виключив Туреччину із програми спільного виробництва F-35. У міру того, як американо-індійські відносини в галузі оборони переходять до закупівель більш передових технологій та співробітництва, володіння російськими технологіями є очевидною потенційною перешкодою для розширення зв'язків з Індією.

Нью-Делі, Вашингтон, Москва. Поточні та нові пріоритети Індії

З моменту здобуття незалежності сухопутні війська Індії були пріоритетнішими для індійських чиновників і політиків, ніж інші види збройних сил. Це пояснюється занепокоєнням щодо демаркаційної лінії між Індією та Китаєм, відомою як лінія фактичного контролю, а також лінії контролю між Індією та Пакистаном. Проте військово-морська присутність Китаю в Індійському океані, що росте, змушує Нью-Делі знову проявити цікавість до морських сил і зайнятися їх здатністю протистояти передбачуваним загрозам.

Стратегія ВМС Індії передбачає, що вони мають бути здатні здійснювати морський контроль над усім Індійським океаном – явно складне завдання, враховуючи, що на ці сили виділяється найменша частина оборонного бюджету Індії.

[ + – ] Стратегія ВМС Індії передбачає, що вони мають бути здатними здійснювати морський контроль над усім Індійським океаном

З 2009 року ВМС Народно-визвольної армії Китаю розширюють свою присутність в Індійському океані, наприклад у рамках антипіратських місій в Аденській затоці. Китайські підводні човни постійно збільшують свою присутність. У 2014 році один із таких підводних човнів навіть пришвартувався в порту Коломбо на Шрі-Ланці. Тому поінформованість про морський простір і протичовнова війна стають пріоритетними завданнями для індійського флоту.

Вторгнення Росії до України також ускладнило морську оборону Індії. Індія закуповує газотурбінні двигуни для своїх фрегатів класу Talwar в Україні, а кораблі будуються в Росії. Але війна призвела до затримки постачання цих фрегатів.

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Нью-Делі вже використовує свої відносини з Вашингтоном для покращення поінформованості про морський простір Індійського океану. Морська безпека та пов'язані з нею можливості стали невід'ємною частиною більшості американо-індійських стратегічних взаємодій, включаючи неочевидні, такі як щойно підписана ініціатива щодо критично важливих та новітніх технологій. На сьогоднішній день Індія придбала протичовнові літаки, включаючи P-8I та вертольоти MH-60R, а також взяла в оренду безпілотники Sea Guardian. Індійські чиновники хочуть розвивати протичовновий бойовий потенціал країни та вдосконалити передачу технологій, в ідеалі через спільні розробки, а не просто закупівлю через іноземні військові продажі чи лізинг.

Росія залишається основним постачальником озброєнь для індійських збройних сил, але Сполучені Штати мають більше можливостей для допомоги Індії у задоволенні її нагальних потреб у зв'язку із збігом пріоритетів Вашингтона та Нью-Делі в Індійському океані. Оскільки Сполучені Штати конкурують з Китаєм, підтримка військової сили Індії більше не є питанням "стратегічного альтруїзму" – це американський інтерес.

Російські С-400 в Індії та зняття загрози санкцій

Надалі Сполучені Штати повинні уникати публічних ультиматумів Індії з усіх пунктів розбіжностей, включаючи відносини Нью-Делі з Москвою. Натомість офіційним особам мають обговорювати двосторонні питання у приватному порядку. Індія навряд чи колись повністю відмовиться від відносин із Росією, виходячи не лише з принципу стратегічної автономії Нью-Делі, але й з потреби Індії в С-400 та інших російських системах для територіальної оборони від Китаю та Пакистану. Хороших альтернатив цих систем за подібною ціною практично немає. Тому запровадження санкцій проти Індії, яка й так повільно відходить від історичної залежності від російської зброї, швидше за все змусить Індію поставити під питання свої відносини зі Сполученими Штатами, а не з Росією. Скасування санкцій щодо С-400 та інших російських систем підтвердить Індії, що США є надійним партнером, і може ще більше підштовхнути Індію до відмови від історично сформованих відносин з Росією.

Практика показує, що скасування санкцій США щодо Індії може прокласти шлях розширення двосторонніх оборонних зв'язків. Аналітики вказують на ядерну угоду 2005 року, яка зняла занепокоєння Вашингтона щодо ядерної програми Індії як на переломний момент в американо-індійських відносинах. Однак ця угода не відбулася б, якби 2001 року Вашингтон не зняв санкції з Індії. Це призвело до відчутного розширення оборонних зв'язків, включаючи підписання у 2002 році (після 15 років переговорів) Угоди про загальну безпеку військової інформації, Американо-індійської рамкової оборонної програми 2005 року, а також збільшення індійських оборонних закупівель у США.

Військове партнерство США та Індії. Уточнення військових пріоритетів

Сполучені Штати також повинні зосередити свої зусилля на поглибленні ніші, що не зайнята Росією, в американо-індійських оборонних відносинах, ще більше заохочуючи відхід Нью-Делі від Москви. Сполучені Штати не можуть замінити все індійське обладнання російського походження. Однак вони можуть надати Індії можливості, відмінні від тих, які надає Москва, виходячи з нових та майбутніх потреб Нью-Делі. Тому США мають стати для Індії необхідним партнером, уникаючи зайвого занепокоєння щодо оперативної сумісності чи безпеки.

[ + – ] США повинні зосередитись на забезпеченні здатності індійських ВМС здійснювати морську протидію у критично важливих вузлових точках

США повинні зосередитись на забезпеченні здатності індійських ВМС здійснювати морську протидію в критично важливих вузлових точках, що ведуть до Індійського океану. Поліпшення потенціалу індійських ВМС у галузі морської протидії, доповнене американо-індійською оперативною сумісністю в морі, дасть Індії більш точну та повну картину китайської присутності навколо морських ліній комунікацій та створить потенційні варіанти реагування на китайські підводні судна. Це дасть змогу блокування китайських ліній зв'язку, зробивши китайські операції більш ризикованими, які провал більш ймовірним.

Спільний розвиток можливостей протичовнової війни

Хоча підтримка арсеналу платформ, орієнтованих на протичовнову війну, має вирішальне значення, лише закупівлі навряд чи допоможуть індійському флоту досягти своїх цілей. Вартість американського обладнання величезна на тлі економічних обмежень Індії, яка до того ж обмежена своїм принципом "атманірбхарта", або самодостатності, що віддає пріоритет внутрішнім або місцевим оборонним розробкам та виробництву, а не іноземним закупівлям. Ці обмеження посилюються низьким рівнем фінансування індійського флоту, через що Нью-Делі хоче брати участь у спільних розробках зі Сполученими Штатами.

У 2012 році Індія та США створили Ініціативу з оборонних технологій та торгівлі, спрямовану на створення умов для спільної розробки та виробництва при скороченні бюрократичних перешкод як в американській, так і в індійській системах. Однак за останнє десятиліття ця ініціатива не набула належного розвитку через розбіжності очікувань. Втім, у вересні 2021 року США та Індія підписали угоду про спільну розробку безпілотного літального апарату повітряного базування, що є перспективним кроком у правильному напрямку.

У майбутньому Сполученим Штатам та Індії слід також шукати можливості спільних розробок, які могли б покращити потенціал Індії протидії мору. Наприклад, обидві держави могли б спільно розробити велике чи надвелике безпілотне підводне судно. Ні Індія, ні США не мають такої технології, хоча Сполучені Штати уклали контракт з компанією Boeing на розробку надвеликих безпілотних підводних тральщиків для ВМС США. Такі судна здатні нести датчики електронної розвідки для покращення обізнаності з морським простором.

Це, безумовно, амбітне завдання для торгової ініціативи, яка за 10 років свого існування не принесла значних успіхів. Однак, якщо Індія та США не зможуть спільно розробити такі надвеликі судна, вони можуть спільно виробляти або розробляти підсистему, наприклад електромагнітний датчик, що використовується для виявлення та відстеження, або джерело енергії типу акумулятора. Американські чиновники, які працюють з Індією, повинні пам'ятати, що Індія шукає доступне обладнання, а не нові високотехнологічні платформи.

Навчання з протичовнової оборони в Андаманському морі

Сполучені Штати та Індія також могли б покращити свою оперативну сумісність шляхом проведення двосторонніх навчань із протичовнової оборони в Андаманському морі в районі критично важливого вузлового пункту – Малаккської протоки. Проведення навчань в Андаманському морі має вирішальне значення, оскільки успіх протичовнової війни значною мірою залежить від операційного середовища. Навчання в іншому місці Індо-Тихоокеанського регіону мало дадуть для підвищення здатності США та Індії відстежувати та стримувати Китай від експансії до Індійського океану.

Індія вже проводила двосторонні навчання з Сінгапуром, а також три- та багатосторонні навчання, такі як морські навчання Сінгапуру, Індії, Таїланду та MILAN в Андаманському морі. Однак Сполучені Штати поки що не брали в них участі. Індія також, ймовірно, буде більш відкритою до нових двосторонніх навчань, ніж до участі США у існуючих навчаннях, оскільки, як і раніше, прагне зберегти свою позицію регіонального лідера в Індійському океані. Участь США може бути сприйнята як спроба витіснити Індію з ролі гаранта безпеки у регіоні.

Міцні американо-індійські відносини у сфері оборони, засновані на співпраці у сфері протичовнової оборони, матимуть вирішальне значення з урахуванням продовження китайської експансії в Індійському океані. З огляду на це Сполучені Штати повинні підтримувати роль Індії як гаранта безпеки в регіоні.

про автора

Ерін Мелло – запрошений дослідник в Азіатсько-Тихоокеанському дослідному центрі Стенфордського університету, де вона проводила дослідження перешкод та можливостей для американо-індійських відносин у галузі оборони. 8 років пропрацювала в Міністерстві оборони, останні 2,5 року служила в Індо-Тихоокеанському командуванні США як аналітик з Південної Азії.

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