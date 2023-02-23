Путин рассматривал возможность ядерного удара по Украине, – Financial Times

По информации журналистов, впервые тему ядерного оружия Путин затронул осенью прошлого года, говоря про "защиту" захваченных украинских территорий.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин обдумал возможность применения ядерного оружия в Украине. В итоге российский лидер решил, что даже ограниченный удар не принесет его стране никакой пользы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова двух близких к Кремлю лиц.

"У него нет причин нажимать на кнопку. Какой смысл бомбить Украину? Вы взорвали тактическую ядерную бомбу в Запорожье, все полностью облучено, туда нельзя зайти, да и вообще это якобы Россия, так какой смысл?", — сказал журналистам бывший российский чиновник.

Авторы публикации также упомянули о том, что 21 февраля в рамках послания Федеральному правительству Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Отмечается, что Владимир Путин впервые коснулся темы ядерного оружия с осени прошлого года, когда он пообещал "использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства" для "защиты" оккупированных территорий.

Журналисты указывают на то, что в своем обращении российский президент не стал прибегать к прямым угрозам применением ядерного оружия. По мнению аналитиков, это может говорить о том, что Путин начал осознавать ограниченность РФ.

В издании также сообщили, ссылаясь на слова своего источника, что президент РФ почти единолично принимал решение о нападении на Украину, не учитывая даже мнения людей из ближайшего окружения.

Человек, который присутствовал на встрече Путина с крупным бизнесом в день полномасштабного вторжения в Украину сказал журналистам, что у российского лидера всего три "советника": Иван Грозный, Петр Великий и Екатерина Великая.

Напомним, что 22 февраля, посол России в Великобритании Андрей Келин завил, что Российская Федерация не планирует применять ядерное оружие в ходе текущей войны с Украиной. По его словам, у РФ есть доктрина, в которой указано, когда может быть нанесен ядерный удар.

Фокус также писал, что 20 февраля Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты во время визита президента США Джо Байдена в Киев. По данным СМИ, испытание тяжелой ракеты "Сармат", по всей видимости, провалилось.