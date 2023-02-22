Россия не планирует наносить ядерный удар по Украине, – посол (видео)

По словам российского посла в Великобритании Андрея Келина, есть два условия, при которых в Кремле могут прибегнуть к использованию ядерного оружия.

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Российская Федерация не планирует применять ядерное оружие в ходе текущей войны с Украиной. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью радиостанции LBC.

Российский дипломат утверждает, что на данный момент российско-украинская война не подпадает под критерии, предусмотренные ядерной доктриной РФ.

"В этом конфликте – нет. У нас есть доктрина, в которой четко говорится, когда может быть использовано ядерное оружие — в случае ядерной атаки на Россию либо если конвенциональная атака будет настолько серьезна, что существование нашего государства будет в опасности" – заявил Келин.

[ + – ] В РФ не намерены наносить ядерный удар по Украине

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, котором заявил о приостановке участия РФ в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Днем позже Госдума России проголосовала за принятие соответствующего закона. При этом в МИД РФ утверждают, что Москва продолжит соблюдать указанные в соглашении количественные ограничения, а также уведомлять США о пусках МБР и БРПЛ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал заявление президента Российской Федерации о приостановке участия в ДСНВ "глубоко неудачным и безответственным", а в ЕС призвали Россию содействовать работе инспекции на российской территории в рамках реализации норм Договора.

Фокус также сообщал, что во время визита президента США Джо Байдена в Украину 20 февраля Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которое, по-видимому, провалилось.

Еще мы писали о том, что 20 февраля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в интервью изданию "Европейская правда", что Россия не пойдет на применение ядерного оружия, даже если Украина начнет освобождать Крым военным путем.