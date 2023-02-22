Росія не планує завдавати ядерного удару по Україні, – посол (відео)

За словами російського посла у Великій Британії Андрія Келіна, є дві умови, за яких у Кремлі можуть вдатися до використання ядерної зброї.

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Російська Федерація не планує застосовувати ядерну зброю під час поточної війни з Україною. Про це заявив посол Росії у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю радіостанції LBC.

Російський дипломат стверджує, що зараз російсько-українська війна не підпадає під критерії, передбачені ядерною доктриною РФ.

"У цьому конфлікті — ні. У нас є доктрина, в якій чітко йдеться, коли може бути використана ядерна зброя — у разі ядерної атаки на Росію або якщо конвенційна атака буде настільки серйозною, що існування нашої держави буде в небезпеці" — заявив Келін.

[ + – ] У РФ не мають наміру завдавати ядерного удару по Україні

Нагадаємо, що 21 лютого президент Росії Володимир Путін виступив із посланням Федеральним зборам, яким заявив про призупинення участі РФ у договорі зі США про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО).

Днем пізніше Держдума Росії проголосувала за ухвалення відповідного закону. При цьому в МЗС РФ стверджують, що Москва продовжить дотримуватися вказаних в угоді кількісних обмежень, а також повідомляти США про пуски МБР і БРПЧ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав заяву президента Російської Федерації про призупинення участі в ДСНО "глибоко невдалою та безвідповідальною", а в ЄС закликали Росію сприяти роботі інспекції на російській території в межах реалізації норм Договору.

Фокус також повідомляв, що під час візиту президента США Джо Байдена до України 20 лютого Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", яке, мабуть, провалилося.

Ще ми писали про те, що 20 лютого прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив в інтерв'ю виданню "Європейська правда", що Росія не піде на застосування ядерної зброї навіть якщо Україна почне звільняти Крим військовим шляхом.