Путін розглядав можливість ядерного удару по Україні, – Financial Times

За інформацією журналістів, уперше тему ядерної зброї Путін торкнувся восени минулого року, говорячи про "захист" захоплених українських територій.

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Президент Росії Володимир Путін обдумав можливість застосування ядерної зброї в Україні. У результаті російський лідер вирішив, що навіть обмежений удар не принесе його країні жодної користі. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на слова двох близьких до Кремля осіб.

"У нього немає причин натискати на кнопку. Який сенс бомбити Україну? Ви підірвали тактичну ядерну бомбу в Запоріжжі, все повністю опромінено, туди не можна зайти, та й взагалі це нібито Росія, то який сенс?", — сказав журналістам колишній російський чиновник.

Автори публікації також згадали про те, що 21 лютого у межах послання Федеральному уряду Володимир Путін заявив про зупинення участі РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Зазначається, що Володимир Путін вперше торкнувся теми ядерної зброї осінню минулого року, коли він пообіцяв "використовувати всі засоби, які є в нашому розпорядженні" для "захисту" окупованих територій.

Журналісти вказують на те, що у своєму зверненні російський президент не вдавався до прямих загроз застосуванням ядерної зброї. На думку аналітиків, це може говорити, що Путін почав усвідомлювати обмеженість РФ.

У виданні також повідомили, посилаючись на слова свого джерела, що президент РФ майже одноосібно ухвалював рішення про напад на Україну, не враховуючи навіть думки людей із найближчого оточення.

Людина, яка була присутньою на зустрічі Путіна з великим бізнесом у день повномасштабного вторгнення в Україну сказала журналістам, що у російського лідера всього три "радники" : Іван Грозний, Петро Великий та Катерина Велика.

Нагадаємо, що 22 лютого посол Росії у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Російська Федерація не планує застосовувати ядерну зброю у процесі поточної війни з Україною. За його словами, РФ має доктрину, в якій зазначено, коли може бути завдано ядерного удару.

Фокус також писав, що 20 лютого Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети під час візиту президента США Джо Байдена до Києва. За даними ЗМІ, випробування важкої ракети "Сармат", очевидно, провалилося.