Украинская армия за день отбила около 100 атак войск РФ, – Генштаб ВСУ
Российские захватчики пытались наступать на 5 направлениях на востоке Украины, нанося ракетные и авиаудары. ВС РФ обстреляли из минометов и артиллерии более 22 районов Харьковской области.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 23 февраля отбили около 100 вражеских атак. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.
Вражеская армия, по данным командования, сосредоточила усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Противник нанес 10 ракетных и 31 авиационный удар, произвел более 40 выстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях, есть погибшие и раненые среди мирного населения.
Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области. Артобстрелам подверглись более 20 населенных пунктов на Бахмутском направлении, а на Авдеевском и Шахтерском — около 25, отметил Генштаб.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов ВС РФ, говорится в сводке.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, составы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также один важный объект врага, уточнили военные.
Берут всех подряд: Россия проводит скрытую мобилизацию на Кавказе
Генштаб ВСУ указал, что для пополнения значительных потерь в живой силе командование ВС РФ продолжает скрытую мобилизацию.
"В регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях в Украине", — сказано в сообщении.
Мобилизации подлежат все мужчины вне зависимости от состояния здоровья и желания воевать. Большинство мобилизованных, как говорят в Генштабе, сидевшие или продолжающие отбывать наказания в тюрьмах.
"Заключенных освобождают при добровольном участии в боевых действиях в Украине", — подчеркнули военные.
В Генштабе ВСУ добавили, что в некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к интернету, чтобы патриотически настроенные украинцы не передавали данные о действиях оккупантов. Отключить интернет хотят на всех временно оккупированных территориях Луганской области.
Напомним, что 24 февраля — это день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. По этому случаю на здании Рейхстага в Берлине поднимут украинский флаг.
Утром в Лондоне 23 февраля на дорогу перед посольством РФ вылили желтую и синюю краску в поддержку Украины. В ходе акции правоохранители задержали 4 человек.
Китай ранее представил план по окончанию полномасштабной войны в Украине. В его основе — диалог, переговоры и обещания Пекина сыграть конструктивную роль.