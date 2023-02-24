Украинская армия за день отбила около 100 атак войск РФ, – Генштаб ВСУ

Российские захватчики пытались наступать на 5 направлениях на востоке Украины, нанося ракетные и авиаудары. ВС РФ обстреляли из минометов и артиллерии более 22 районов Харьковской области.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 23 февраля отбили около 100 вражеских атак. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Вражеская армия, по данным командования, сосредоточила усилия на наступательных действиях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Противник нанес 10 ракетных и 31 авиационный удар, произвел более 40 выстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях, есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 22 районов населенных пунктов в Харьковской области. Артобстрелам подверглись более 20 населенных пунктов на Бахмутском направлении, а на Авдеевском и Шахтерском — около 25, отметил Генштаб.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов ВС РФ, говорится в сводке.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, составы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а также один важный объект врага, уточнили военные.

Берут всех подряд: Россия проводит скрытую мобилизацию на Кавказе

Генштаб ВСУ указал, что для пополнения значительных потерь в живой силе командование ВС РФ продолжает скрытую мобилизацию.

"В регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста с целью отправки для участия в боевых действиях в Украине", — сказано в сообщении.

Мобилизации подлежат все мужчины вне зависимости от состояния здоровья и желания воевать. Большинство мобилизованных, как говорят в Генштабе, сидевшие или продолжающие отбывать наказания в тюрьмах.

"Заключенных освобождают при добровольном участии в боевых действиях в Украине", — подчеркнули военные.

В Генштабе ВСУ добавили, что в некоторых районах временно оккупированных территорий Луганской области мобильные операторы отключили доступ к интернету, чтобы патриотически настроенные украинцы не передавали данные о действиях оккупантов. Отключить интернет хотят на всех временно оккупированных территориях Луганской области.

Напомним, что 24 февраля — это день годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. По этому случаю на здании Рейхстага в Берлине поднимут украинский флаг.

Утром в Лондоне 23 февраля на дорогу перед посольством РФ вылили желтую и синюю краску в поддержку Украины. В ходе акции правоохранители задержали 4 человек.

Китай ранее представил план по окончанию полномасштабной войны в Украине. В его основе — диалог, переговоры и обещания Пекина сыграть конструктивную роль.