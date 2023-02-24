Українська армія за день відбила близько 100 атак військ РФ, — Генштаб ЗСУ

Російські загарбники намагалися наступати на 5 напрямках на сході України, завдаючи ракетних і авіаударів. ЗС РФ обстріляли з мінометів і артилерії понад 22 райони Харківської області.

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Збройні сили України (ЗСУ) за 23 лютого відбили близько 100 ворожих атак. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Ворожа армія, за даними командування, зосередила зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

Противник завдав 10 ракетних і 31 авіаційний удар, зробив понад 40 пострілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано цивільні об'єкти в Харківській і Херсонській областях, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Окупанти з мінометів і артилерії обстріляли понад 22 райони населених пунктів у Харківській області. Артобстрілів зазнали понад 20 населених пунктів на Бахмутському напрямку, а на Авдіївському та Шахтарському — близько 25, зазначив Генштаб.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів і 4 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ЗС РФ, ідеться у зведенні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника, склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів, а також один важливий об'єкт ворога, уточнили військові.

Беруть усіх поспіль: Росія проводить приховану мобілізацію на Кавказі

Генштаб ЗСУ зазначив, що для поповнення значних втрат у живій силі командування ЗС РФ продовжує приховану мобілізацію.

"У регіонах Кавказу продовжується активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях в Україні", — йдеться в повідомленні.

Мобілізації підлягають усі чоловіки, незалежно від стану здоров'я та бажання воювати. Більшість мобілізованих, як кажуть у Генштабі, сиділи чи продовжують відбувати покарання у в'язницях.

"В'язнів звільняють у разі добровільної участі в бойових діях в Україні", — наголосили військові.

У Генштабі ЗСУ додали, що в деяких районах тимчасово окупованих територій Луганської області мобільні оператори відключили доступ до інтернету, щоб патріотично налаштовані українці не передавали дані про дії окупантів. Вимкнути інтернет хочуть на всіх тимчасово окупованих територіях Луганської області.

Нагадаємо, що 24 лютого — це день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До цієї дати на будівлі Рейхстагу в Берліні піднімуть український прапор.

Уранці в Лондоні 23 лютого на дорогу перед посольством РФ вилили жовту та синю фарбу на підтримку України. У ході акції правоохоронці затримали 4 людей.

Китай раніше представив план із закінчення повномасштабної війни в Україні. У його основі — діалог, переговори й обіцянки Пекіна відіграти конструктивну роль.