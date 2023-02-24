"Не захват новых территорий": разведка Британии назвала новую цель РФ в войне с Украиной

По мнению военных Соединенного Королевства, Кремль изменил свой подход и теперь его кампания направлена на ослабление украинской армии.

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В последние недели февраля Россия изменила свой подход к войне с Украиной. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает Военная разведка Минобороны Великобритании.

По данным британских военных, Кремль теперь не ставит за цель захват новых значительных территорий. Вместо этого военная капания России направлена на ослабление Вооруженных сил Украины.

В Минобороны Британии считают, что РФ рассчитывает на то, что ее преимущества в населении и ресурсах истощат Украину.

Как менялись цели России в Украине с 2014 года

В британской разведке рассказали, как Кремль менял свои приоритеты в противостоянии с Украиной с 2014 года.

Так, главная цель России всегда оставалась неизменной — контроль своего соседа. В 2014-2021 годах Москва добивалась этого путем подрывной деятельности и разжигания необъявленной войны на Донбассе и аннексии Крыма.

24 февраля 2022 года в Кремле переключились на новый подход — Россия начала полномасштабное вторжение с целью захвата всей страны и свержения ее правительства.

Однако к апрелю прошлого года Россия поняла, что этому плану не суждено осуществиться, и сосредоточилась на расширении и формализации своего правления на Донбассе и юге страны. По мнению британских военных, в этом РФ добилась медленного и чрезвычайно дорогостоящего прогресса.

Напомним, согласно отчету Института изучения войны (ISW), опубликованном 23 февраля, Россия создает условия для проведения провокаций на границе с Черниговской областью и в Молдове. Аналитики убеждены, что Кремль склоняет Беларусь к участию в войне против Украины.

Также 23 февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что Соединенные Штаты готовы к переговорам с Российской Федерацией касательно ситуации в Украине только на основе "формулы мира", предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Ранее, 21 февраля, представитель Госдепартамента США Андреа Каплан сообщила, что Джо Байден не станет встречаться с Владимиром Путиным, пока война в Украине не будет закончена.