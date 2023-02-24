"Не захоплення нових територій": розвідка Британії назвала нову мету РФ у війні з Україною

На думку військових Сполученого Королівства, Кремль змінив свій підхід, і тепер його кампанія спрямована на ослаблення української армії.

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В останні тижні лютого Росія змінила свій підхід до війни з Україною. Про це в п'ятницю, 24 лютого, повідомляє Військова розвідка Міноборони Великобританії.

За даними британських військових, Кремль тепер не ставить за мету захоплення нових значних територій. Натомість військова капання Росії спрямована на ослаблення Збройних сил України.

У Міноборони Британії вважають, що РФ розраховує на те, що її переваги в населенні та ресурсах виснажать Україну.

Як змінювалися цілі Росії в Україні з 2014 року

У британській розвідці розповіли, як Кремль змінював свої пріоритети в протистоянні з Україною з 2014 року.

Головна мета Росії завжди залишалася незмінною — контроль свого сусіда. У 2014-2021 роках Москва домагалася цього шляхом підривної діяльності й розпалювання неоголошеної війни на Донбасі та анексії Криму.

24 лютого 2022 року в Кремлі перейшли на новий підхід — Росія розпочала повномасштабне вторгнення з метою захоплення всієї країни та повалення її уряду.

Однак до квітня минулого року Росія зрозуміла, що цьому плану не судилося здійснитися, і зосередилася на розширенні та формалізації свого правління на Донбасі та півдні країни. На думку британських військових, у цьому РФ досягла повільного та надзвичайно дорогого прогресу.

Нагадаємо, згідно з звітом Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 23 лютого, Росія створює умови для проведення провокацій на кордоні з Чернігівською областю і в Молдові. Аналітики переконані, що Кремль схиляє Білорусь до участі у війні проти України.

Також 23 лютого заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила, що Сполучені Штати готові до переговорів із Російською Федерацією щодо ситуації в Україні лише на основі "формули миру", запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

Раніше, 21 лютого, представниця Держдепартаменту США Андреа Каплан повідомила, що Джо Байден не зустрічатиметься з Володимиром Путіним, поки війну в Україні не буде закінчено.