"Мы много работаем": Резников анонсировал новое контрнаступление ВСУ

По словам профильного министра, в 2023 году украинские ПВО будут эффективнее перехватывать российские ракеты, а качество обороны увеличится за счет технологий.

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в Киеве работают над планом контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 24 февраля, глава оборонного ведомства написал на своей Facebook-странице.

"Будет наше контрнаступление. Мы много работаем над тем, чтобы его подготовить и обеспечить", — сообщил Резников.

Кроме того, глава Минобороны анонсировал новые программы подготовки украинских военных. По словам Резникова, они коснутся не только ВСУ, но также Национальной гвардии и других подразделений Сил обороны, которые раньше не участвовали в таких программах.

Также Украина получит больше оружия. Речь идет не только о западных танках и бронетехнике, поставок которых ожидает Киев, но и об оружии отечественного производства. Кроме того, Алексей Резников заявил, что украинская оборона перейдет на качественно новый уровень за счет технологий.

"Мы будем поражать сильнее и на большее расстояние, в воздухе, на земле, на море и в киберпространстве", — отметил глава Минобороны.

Напомним, 20 февраля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в 2022 году украинцы доказали, что они могут не только остановить российскую армию, но и победить ее на поле боя.

Также 20 февраля Алексей Резников заявлял, что Украина может получить первые западные истребители в течение ближайших двух месяцев.

Ранее, 19 февраля, издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило, что Администрация президента США Джо Байдена призывает Украину активизировать свои усилия на фронте и нанести контрудар оккупационным силам противника.

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