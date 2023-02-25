"Много работали, света не было": Зеленский признался, что частично потерял зрение (видео)

В Офисе президента соблюдали светомаскировку, месяцы приходилось работать почти в темноте. Теперь Владимир Зеленский вынужден читать только в очках.

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Президент Украины Владимир Зеленский признался, что за время большой войны с Россией частично потерял зрение. Об этом он рассказал в документальном фильме "Год" журналиста Дмитрия Комарова".

"Я потерял зрение, это физически. А наоборот, считаю, что я людей вижу. Много же работали, полного света не было. Охрана говорила — давай немного меньше. Работали так много месяцев, а потом немного ухудшилось [зрение]", — объяснил глава государства.

[ + – ] Зеленский рассказывает о частичной потере зрения с 10:32

У Зеленского соблюдали режим светомаскировки. Пилоты истребителей во время вылетов, кроме координат целей, могли ориентироваться на подсвеченные объекты.

Комаров спросил, носит ли Зеленский линзы. Президент ответил, что не использует их, но вынужден читать только в очках.

Напомним, что президент Украины показывал комнату на Банковой, в которой он живет после начала полномасштабной войны с РФ. По размеру она небольшая, там стоит массивная тумба с раковиной и широким зеркалом и кровать. Окна в комнате зашторены тяжелыми портьерами.

Владимир Зеленский демонстрировал гардероб, состоящий из однотонных курток защитного цвета и военных ботинок. Также есть несколько пиджаков в защитных чехлах, один из них он пообещал надеть сразу после победы Украины.

Газета Тhe Sunday Times 19 февраля писала, что Зеленский первые два месяца полномасштабной войны был в бункере времен СССР. Бункер способен защитить от прямого ядерного удара, но в нем нет света. Вместе с ближайшим окружением президент практически не покидал укрытие, отмечали авторы.

Президент США Джо Байден думал, что Зеленский был одной из главных целей Кремля, предложил ему эвакуироваться и возглавить правительство в изгнании.

В апрелде прошлого года бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что спецслужбы Запада знают, в каком бункере прячется президент России Владимир Путин.