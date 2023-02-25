"Багато працювали, світла не було": Зеленський зізнався, що частково втратив зір (відео)

В Офісі президента дотримувалися світломаскування, місяці доводилося працювати майже у темряві. Тепер Володимир Зеленський змушений читати лише в окулярах.

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Президент України Володимир Зеленський зізнався, що за часи великої війни з Росією частково втратив зір. Про це він розповів у документальному фільмі "Рік" журналіста Дмитра Комарова".

"Я втратив зір, це фізично. А навпаки, вважаю, що я людей бачу. Багато ж працювали, повного світла не було. Охорона говорила — давай трохи менше. Працювали так багато місяців, а потім трохи погіршився [зір]", — пояснив глава держави.

[ + – ] Зеленський розповідає про часткову втрату зору з 10:32

У Зеленського дотримувалися режиму світломаскування. Пілоти винищувачів під час вильотів, крім координат цілей, могли орієнтуватися на об'єкти, що підсвічуються.

Комаров запитав, чи носить Зеленський лінзи. Президент відповів, що не використовує їх, але змушений читати лише в окулярах.

Нагадаємо, що президент України показував кімнату на Банковій, де він живе після початку повномасштабної війни з РФ. За розміром вона невелика, там стоїть масивна тумба з раковиною та широким дзеркалом та ліжко. Вікна у кімнаті зашторені важкими портьєрами.

Володимир Зеленський демонстрував гардероб, що складається з однотонних курток захисного кольору та військових черевиків. Також є кілька піджаків у захисних чохлах, один із них він пообіцяв надіти одразу після перемоги України.

Газета The Sunday Times 19 лютого писала, що Зеленський перші два місяці повномасштабної війни був у бункері часів СРСР. Бункер здатний захистити від прямого ядерного удару, але там немає світла. Разом із найближчим оточенням президент практично не залишав укриття, зазначали автори.

Президент США Джо Байден думав, що Зеленський був однією з головних цілей Кремля, запропонував йому евакуюватися та очолити уряд у вигнанні.

У квітні минулого року колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що спецслужби Заходу знають, у якому бункері ховається президент Росії Володимир Путін.