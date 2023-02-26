"НАТО является соучастником военных преступлений ВСУ", — Путин

Глава Кремля отдельно предупредил, что русский народ может полностью исчезнуть, если Россия проиграет войну и будет разделена на несколько отдельных государств.

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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, поскольку деньги за это страны-члены Альянса не получают. Об этом 26 февраля сообщило агентство ТАСС.

"Они поставляют в Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!" — заявил Путин.

При этом глава Кремля считает, что если Запад предоставляет военную помощь Украине, значит косвенно причастен к "военным преступлениям" украинских властей, потому что из этого оружия якобы обстреливают Донецк и другую территорию Донбасса.

"Вооружения передаются в одностороннем порядке, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка", — сказал лидер страны-агрессора.

Также в интервью Путин выразил предположение, что если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над образовавшимися регионами, то русский народ может исчезнуть. Вместо него, считает глава Кремля, появятся "московиты, уральцы и другие".

Отметим, что о соучастии в "военных преступления" 17 февраля говорила и представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, позиция Запада — верх цинизма и трусости, поскольку западные союзники "с невинным видом пытаются доказать мировому сообществу, что они не являются стороной конфликта".

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Напомним, 22 февраля Владимир Путин анонсировал усиление ядерной триады Российской Федераци в 2023 году. Он заявил, что Россия намерена развернуть пусковые установки ракетного комплекса "Сармат" с новой тяжелой ракетой, продолжить серийное производство гиперзвуковых комплексов воздушного базирования "Кинжал" и массовые поставки гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".

Журналисты Financial Times 23 февраля опубликовали материал, где со ссылкой на чиновников из Кремля сообщили, что Путин обдумал возможность применения ядерного оружия в Украине.