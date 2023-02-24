Дороги к миру для Путина больше нет: идет война — он живет. Конец войны — это конец Путина

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Год прошел. Кардинально поменялась логика Путина. В феврале 2022-го все действия Путина были направлены на захват Украины, на победу над ней, на установление гегемонии РФ в Европе. Сегодня он уже не может не ощущать, что эта цель недостижима. На самом деле то, что происходит прямо сейчас — это перекладывание ответственности за так называемую "специальную военную операцию" на Герасимова, концентрация сил для наступления, попытки прорвать нашу оборону ценой жизней десятков тысяч частично мобилизованы, вербовка зэков, которая отсрочивает очередную волну мобилизации — это его последняя попытка овладеть инициативой в войне (не только на фронте).

После того как ему это не удастся, его действия будут направлены уже не на контроль над ситуацией, а на создание хаоса: в России, в Украине, в мире.

Все его действия направлены на затягивание войны. Речь уже не о победе, а о собственном выживании. Пока идет война — он живет, он у власти. Конец войны означает и конец Путина. Поэтому он будет делать все, даже самые нелогичные вещи, чтоб затянуть войну. Он будет втягивать в нее как можно больше россиян, пугать и шантажировать Запад, навязать нам какие-нибудь переговоры, пытаться вовлечь в войну другие страны, трансформируя ее в мировую. Но дороги к миру для него уже нет. Она еще есть для России, но лично для Путина она уже закрыта. И это нужно понимать. Особенно тем нашим союзникам, которые все еще надеются на переговоры, хотят продолжать звонить ему, которым нужен диалог и т. д.

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