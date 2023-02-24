Дороги до миру для Путіна більше немає: війна іде — він живе. Кінець війни — це кінець Путіна

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Рік минув. Кардинально змінилася логіка Путіна. У лютому 2022-го всі дії Путіна були спрямовані на захоплення України, на перемогу над нею, встановлення гегемонії РФ в Європі. Сьогодні він уже не може не відчувати, що ця мета недосяжна. Насправді те, що відбувається прямо зараз — це перекладання відповідальності за так звану "спеціальну військову операцію" на Герасимова, концентрація сил для наступу, спроби прорвати нашу оборону ціною десятків тисяч частково мобілізованих, вербування зеків, яке відстрочує чергову хвилю мобілізації — це його остання спроба захопити ініціативу у війні (не лише на фронті).

Після того як йому це не вдасться, його дії будуть спрямовані вже не на контроль над ситуацією, а на створення хаосу: у Росії, Україні, світі.

Усі його дії спрямовані на затягування війни. Мова вже не про перемогу, а про власне виживання. Поки триває війна — він живе, він при владі. Кінець війни означає і кінець Путіна. Тому він робитиме все, навіть нелогічні речі, щоб затягнути війну. Він втягуватиме в неї якомога більше росіян, лякатиме і шантажуватиме Захід, нав'язуватиме нам якісь переговори, намагатиметься залучити у війну інші країни, трансформуючи її у світову. Але дороги до миру йому вже немає. Вона ще є для Росії, але особисто для Путіна її вже закрито. І це треба розуміти. Особливо тим нашим союзникам, котрі все ще сподіваються на переговори, хочуть продовжувати телефонувати йому, яким потрібен діалог тощо.

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