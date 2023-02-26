"НАТО є співучасником воєнних злочинів ЗСУ", — Путін

Глава Кремля окремо попередив, що російський народ може повністю зникнути, якщо Росія програє війну та буде поділена на кілька окремих держав.

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Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю телеканалу "Россия-1" для програми "Москва. Кремль. Путин" заявив, що постачання блоком НАТО зброї Україні можна вважати за участь у конфлікті, оскільки гроші за це країни-члени Альянсу не отримують. Про це 26 лютого повідомило агентство ТАСС.

"Вони поставляють в Україну зброю вартістю в десятки мільярдів доларів. І це ж і є участь у певному сенсі. Чому? Тому що це ж не просто військово-технічна співпраця, вони ж гроші за це не отримують? Не отримують гроші!" — заявив Путін.

При цьому глава Кремля вважає, що якщо Захід надає військову допомогу Україні, значить побічно причетний до "воєнних злочинів" української влади, бо з цієї зброї нібито обстрілюють Донецьк та іншу територію Донбасу.

"Озброєння передаються в односторонньому порядку, а значить це до певної міри, хоча б побічно, але все-таки співучасть у тих злочинах, які чинить київський режим, зокрема обстрілюючи житлові квартали Новоросії та Донецька", — сказав лідер країни-агресора.

Також в інтерв'ю Путін висловив припущення, що якщо Заходу вдасться розвалити Російську Федерацію і встановити контроль над регіонами, то російський народ може зникнути. Замість нього, вважає глава Кремля, з'являться "московити, уральці та інші".

Зазначимо, що про співучасть у "воєнних злочинах" 17 лютого говорила і представниця МЗС Росії Марія Захарова. За її словами, позиція Заходу — верх цинізму та боягузтво, оскільки західні союзники "з невинним виглядом намагаються довести світовій спільноті, що вони не є стороною конфлікту".

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Нагадаємо, 22 лютого Володимир Путін анонсував посилення ядерної тріади Російської Федерації у 2023 році. Він заявив, що Росія має намір розгорнути пускові установки ракетного комплексу "Сармат" із новою важкою ракетою, продовжити серійне виробництво гіперзвукових комплексів повітряного базування "Кинжал" та масові постачання гіперзвукових ракет морського базування "Циркон".

Журналісти Financial Times 23 лютого опублікували матеріал, де з посиланням на чиновників із Кремля повідомили, що Путін обдумав можливість застосування ядерної зброї в Україні.