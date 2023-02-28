Силы ПВО тренировались: Минобороны РФ объяснило, почему закрыли аэропорт в Петербурге

По данным росСМИ, объект в небе подлетал со стороны Финского залива, в воздух подняли истребители Су-35 и МиГ-31. Эксперты объяснили столь оживленную реакцию военных тем, что Ленинградская область граничит с "недружественными странами".

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В российском городе Санкт-Петербург закрыли аэропорт Пулково из-за проведения тренировки сил ПВО вместе с гражданскими органами управления в западной зоне ответственности. Об этом сообщили 28 февраля в Минобороны России, пишет агентство "РИА Новости".

Дежурные силы ПВО отработали обнаружение, перехват и идентификацию предполагаемой цели нарушителя. ВС РФ отработали взаимодействие с экстренными службами и силовыми ведомствами в условиях чрезвычайной ситуации, рассказало военное командование.

Во время маневров задействовали истребители, которые совершили вылеты с целью перехвата и идентификации условной цели, прокомментировало Минобороны РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не назвал причины закрытия воздушного пространства в районе аэропорта Пулково. Он сослался на заявления и разъяснения представителей авиации или военных.

Песков подчеркнул, что у российского президента Владимира Путина есть полная информация на этот счет.

"Было бы неправильно все-таки нам об этом говорить. Этим должны заниматься те, кто за это отвечает", – заявил он.

План "Ковер" в аэропорту Пулково сняли

Российские военные эксперты допустили запуски беспилотников, которые могли представлять угрозу для гражданских воздушных судов. Авиаэксперт Виктор Прядка говорил о мониторинге неба для обеспечения безопасности в Пулково.

"Здесь, скорее всего, связано не только с конкретно ситуацией, но и с возможным регламентом. Ленинградская область граничит со странами, которые в данный момент являются недружественными", — заметил он.

[ + – ] Воздушное пространство над аэропортом начали открывать к 11:50

Воздушное пространство над Санкт-Петербургом начали открывать к 11:50 по местному времени, специальный план "Ковер" отменили, сообщило российское медиа Baza.

По сведениям журналистов, первоначально неопознанный объект заметили со стороны Финского залива. Во время закрытия воздушного пространства самолеты, летевшие в город, в том числе рейс "Москва – Калиниград", проходящий через воздушное пространство Ленинградской области, возвращали в аэропорты вылета.

Медиа 112 сообщило, что в небе еще находятся 2 истребителя — Су-35 и МиГ-31. Издание "Фонтанка" уточняет, что поднятые над Петербургом истребители не установили визуальный контакт с незарегистрированным летающим объектом.

"Возможно, не с кем было устанавливать. Объект вообще мог быть, смоделирован, для такого применяются войска радиоэлектронной борьбы", — пояснил собеседник, близкий к обеспечению воздушной безопасности.

Напомним, что в январе в США приостановили тысячи рейсов из-за масштабного сбоя в ИТ-системе Федерального управления гражданской авиации.

В декабре этого года в самолете "Уральских авиалиний", который следовал рейсом "Москва-Калининград", начался пожар из-за того, что у пассажира взорвался павербанк.