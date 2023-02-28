Сили ППО тренувалися: Міноборони РФ пояснило, чому закрили аеропорт у Петербурзі

За даними росЗМІ, об'єкт у небі підлітав з боку Фінської затоки, у повітря підняли винищувачі Су-35 та МіГ-31. Експерти пояснили таку жваву реакцію військових тим, що Ленінградська область межує з "недружніми країнами".

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У російському місті Санкт-Петербург закрили аеропорт Пулково через проведення тренування сил ППО разом із цивільними органами управління у західній зоні відповідальності. Про це повідомили 28 лютого у Міноборони Росії, пише агентство "РИА Новости".

Чергові сили ППО відпрацювали виявлення, перехоплення та ідентифікацію передбачуваної цілі порушника. ЗС РФ відпрацювали взаємодію з екстреними службами та силовими відомствами в умовах надзвичайної ситуації, розповіло військове командування.

Під час маневрів задіяли винищувачі, які здійснили вильоти з метою перехоплення та ідентифікації умовної цілі, прокоментувало Міноборони РФ.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не назвав причин закриття повітряного простору в районі аеропорту Пулково. Він послався на заяви та роз'яснення представників авіації чи військових.

Пєсков підкреслив, що російський президент Володимир Путін має повну інформацію з цього приводу.

"Було б неправильно таки нам про це говорити. Цим мають займатися ті, хто за це відповідає", – заявив він.

План "Килим" в аеропорту Пулково зняли

Російські військові експерти допустили запуски безпілотників, які могли загрожувати цивільним повітряним суднам. Авіаексперт Віктор Прядка говорив про моніторинг неба для забезпечення безпеки у Пулковому.

"Тут, найімовірніше, пов'язано не лише з конкретно ситуацією, а й з можливим регламентом. Ленінградська область межує з країнами, які наразі є недружніми", — зауважив він.

[ + – ] Повітряний простір над аеропортом почали відкривати до 11:50

Повітряний простір над Санкт-Петербургом почали відкривати до 11.50 за місцевим часом, спеціальний план "Килим" скасували, повідомило російське медіа Baza.

За даними журналістів, спочатку невідомий об'єкт помітили з боку Фінської затоки. Під час закриття повітряного простору літаки, що летіли до міста, зокрема рейс "Москва – Калінінград", що проходить через повітряний простір Ленінградської області, повертали до аеропортів вильоту.

Медіа 112 повідомило, що в небі ще знаходяться 2 винищувачі — Су-35 і МіГ-31. Видання "Фонтанка" уточнює, що підняті над Петербургом винищувачі не встановили візуального контакту з незареєстрованим літаючим об'єктом.

"Можливо, не було з ким встановлювати. Об'єкт взагалі міг бути, змодельований, для такого застосовуються війська радіоелектронної боротьби", — пояснив співрозмовник, близький до забезпечення повітряної безпеки.

Нагадаємо, що у січні в США призупинили тисячі рейсів через масштабний збій в ІТ-системі Федерального управління цивільної авіації.

У грудні цього року в літаку "Уральських авіаліній", який прямував рейсом "Москва-Калінінград", почалася пожежа через те, що у пасажира вибухнув павербанк.