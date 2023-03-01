"Пистолет против 3 пулеметов": в Воздушных силах объяснили неравные силы авиации с РФ

По словам Юрия Игната, имеющиеся самолеты на вооружении ВСУ не способны выполнять нужные задачи по контролю над воздушным пространством.

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Российская авиация значительно боеспособней украинской, именно поэтому ВСУ нужны истребители F-16. Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В Воздушных силах утверждают, что для контроля над воздушным пространством ключевую роль отыгрывает количество вооружений и наличие технологий. Советские самолеты, которые есть в ВСУ, не соответствуют имеющимся задачам.

"Простыми словами, наш МиГ-29 против российского самолета Су-30, который является модернизацией Су-27 — это то же самое, что вы будете сидеть в окопе с пистолетом Макарова, а они — с автоматом или пулеметом в 200 метрах. Вот приблизительно такая разница в технологиях при сравнении. И плюс у них еще три пулемета, а у вас — один пистолет", — пояснил Юрий Игнат.

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Он продолжил, что теоретически им можно противостоять и попробовать подползти, но в конечном счете все равно нужны более современные самолеты. Необходимы F-16, которые уже прошли этапы глубокой модернизации. Они позволят Воздушным силам наносить высокоточные и дальнобойные удары по врагу. Украинские летчики делают все возможное, однако сами самолеты не способны выполнять весь спектр задач.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украине нужны штурмовики А-10 и вертолеты Apache, а не F-16.

25 февраля президент США Джо Байден сказал, что Украине приоритетнее получить средства ПВО и танки, а не истребители F-16.