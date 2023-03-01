"Пістолет проти 3 кулеметів": у Повітряних силах пояснили нерівні сили авіації з РФ
За словами Юрія Ігната, наявні літаки на озброєнні ЗСУ не здатні виконувати потрібні завдання щодо контролю над повітряним простором.
Російська авіація значно боєздатніша за українську, саме тому ЗСУ потрібні винищувачі F-16. Про це заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
У Повітряних силах стверджують, що для контролю за повітряним простором ключову роль відіграє кількість озброєнь та наявність технологій. Радянські літаки, які є у ЗСУ, не відповідають наявним завданням.
"Простими словами, наш МіГ-29 проти російського літака Су-30, який є модернізацією Су-27 — це те саме, що ви сидітимете в окопі з пістолетом Макарова, а вони — з автоматом або кулеметом у 200 метрах. Ось приблизно така різниця в технологіях при порівнянні. І плюс у них ще три кулемети, а у вас один пістолет", — пояснив Юрій Ігнат.
Він продовжив, що теоретично їм можна протистояти і спробувати підповзти, але зрештою потрібні сучасніші літаки. Потрібні F-16, які вже пройшли етапи глибокої модернізації. Вони дозволять Повітряним силам завдавати високоточних і далекобійних ударів по ворогові. Українські льотчики роблять все можливе, проте самі літаки не здатні виконувати весь спектр завдань.
Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україні потрібні штурмовики А-10 та гелікоптери Apache, а не F-16.
25 лютого президент США Джо Байден сказав, що Україні пріоритетніше отримати засоби ППО та танки, а не винищувачі F-16.