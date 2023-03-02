"Только поражение РФ": у Зеленского назвали главные условия окончания войны (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, любые разговоры о том, что Украина должна отдать часть своей территории России для завершения противостояния — это лишь личные мнения журналистов и экспертов. В реальности это только усугубит ситуацию для Киева.

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Для Украины есть три составляющие, благодаря которым война с России может быть окончена. Об этом в среду, 1 марта, рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала "1+1".

Ссылаясь на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а также других официальных лиц среди стран-партнеров Украины, Подоляк отметил, что на Западе понимают, что нужно Киеву для победы и привел три главных тезиса окончания войны в Украине:

Украине нужно предоставить те инструменты, которые нужны для данного этапа войны и решить логистический вопрос. Война может закончиться только поражением России на поле боя. Финал войны — выход Украины к границам 1991 года.

Советник ОП также отметил, что разговоры журналистов и некоторых экспертов в западной прессе о том, что для завершения войны Киев якобы должен отдать России часть своих территорий, являются ошибочными. Если Украина пойдет на такие условия — это не приведет к миру Россией, а, наоборот, усугубит ситуацию.

"Если у них останется часть территории Украины, будет максимальное масштабирование реваншизма в России. Будет еще больше антиукраинской пропаганды, будет больше позиций о том, что надо все-таки зайти и поставить Украину на колени. Они будут финансировать у нас ультра правые или ультра левые течения. Они будут мутить у нас воду. У нас будет эра политических убийств, у нас будут теракты", — рассказал советник главы ОП.

Подоляк убежден, что если Россия не проиграет в войне, то последствия для Украины будут катастрофическими.

Напомним, 24 февраля канцлер Германии Олаф Шольц обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом закончить эту бессмысленную войну. О своих эмоциях он рассказал в обращении, которое было приурочено к годовщине полномасштабного вторжения.

Ранее, 22 февраля, бывший посол США в России Джон Салливан рассказал, что президент РФ Владимир Путин так просто не сдастся в Украине. По словам американского дипломата, цели войны, первоначально заявленные Кремлем, остаются прежними.

7 февраля СМИ сообщали, что 65% граждан США поддерживают возвращение оккупированных территорий в Украину военным путем.