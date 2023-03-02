"Тільки поразка РФ": у Зеленського назвали головні умови закінчення війни (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, будь-які розмови про те, що Україна має віддати частину своєї території Росії для завершення протистояння, — це лише особисті думки журналістів та експертів. Насправді це лише посилить ситуацію для Києва.

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Для України є три складники, завдяки яким війна з Росією може бути закінчена. Про це у середу, 1 березня, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "1+1".

Посилаючись на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, а також інших офіційних осіб серед країн-партнерів України, Подоляк зазначив, що на Заході розуміють, що потрібно Києву для перемоги і навів три головні тези закінчення війни в Україні:

Україні потрібно надати ті інструменти, які потрібні для цього етапу війни та вирішити логістичне питання. Війна може закінчитися лише поразкою Росії на полі бою. Фінал війни – вихід України до кордонів 1991 року.

Радник ОП також зазначив, що розмови журналістів і деяких експертів у західній пресі про те, що для завершення війни Київ нібито має віддати Росії частину своїх територій, є помилковими. Якщо Україна піде на такі умови — це не призведе до миру з Росією, а навпаки, посилить ситуацію.

"Якщо в них залишиться частина території України, буде максимальне масштабування реваншизму в Росії. Буде ще більше антиукраїнської пропаганди, буде більше позицій про те, що треба все-таки зайти і поставити Україну на коліна. Вони фінансуватимуть у нас ультраправі чи ультраліві течії. Вони будуть каламутити у нас воду. У нас буде ера політичних вбивств, у нас будуть теракти", — розповів радник голови ОП.

Подоляк переконаний, що якщо Росія не програє у війні, то наслідки для України будуть катастрофічними.

Нагадаємо, 24 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом закінчити цю безглузду війну. Про свої емоції він розповів у зверненні, яке було присвячене річниці повномасштабного вторгнення.

Раніше, 22 лютого, колишній посол США у Росії Джон Салліван розповів, що президент РФ Володимир Путін так просто не здасться в Україні. За словами американського дипломата, цілі війни, спочатку заявлені Кремлем, залишаються незмінними.

7 лютого ЗМІ повідомляли, що 65% громадян США підтримують повернення окупованих територій до України військовим шляхом.