После инцидента в Мачулищах в районе аэродрома начались помехи с GPS, — соцсети

OSINT-расследователи предполагают, что помехи появились из-за включения российских средств РЭБ в районе Минска для дальнейшей защиты от атаки дронов.

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После инцидента на военном аэродроме в Мачулищах, когда партизаны взорвали российский разведывательный самолет, в Беларуси начались GPS-помехи. Наблюдается мощная электромагнитная интерференция сигналов GPS/GLONASS. Об этом сообщает "Belarusian Hajun" 6 марта.

На опубликованных картах точности GPS-координат видно, что в районе Минска снова начались препятствия в работе навигационных систем. То есть координаты, которые, например, самолет получает GPS/GLONASS, не совпадают с его реальным месторасположением.

По информации издания, в прошлом году возле Национального аэропорта "Минск" мог находиться командный центр белорусской группировки ВС РФ — "Площадь 400. Купол". Там установлена система РЭБ, которая работала с марта 22-го до отступления ВС РФ из Киевского направления.

"Текущие помехи сейчас могут свидетельствовать о том, что РЭС на Куполе заработала снова. Также не исключено, что РЭБ мог быть включен в район аэродрома "Мачулищи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что препятствия начались 27 февраля на следующий день после инцидента в Мачулищах. Вполне возможно, что РЭБ была резко включена для защиты от, например, дронов. Однако 28 февраля помехи исчезли и снова появились 4 марта.

Поврежденный партизанами российский самолет ДРЛО А-50 в Мачулищах 26 февраля, отправлен на ремонт в 325-й Авиационный ремонтный завод в Таганроге, сообщили белорусские СМИ 4 марта.

Подрыв российского самолета в Мачулищах:

Утром 26 февраля белорусский Telegram-канал "МотолькоПомощи" сообщил, что на военном аэродроме в поселке Мачулищи раздались взрывы. Впоследствии поступило сообщение, что в Мачулищах был взорван российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В частности, речь шла о том, что в результате взрыва были повреждены средняя и центральная части самолета, а также авионика и радиолокационная антенна.

Позже глава BYPOL Александр Азаров проинформировал, что российский самолет взорвали белорусские партизаны, сразу после спецоперации выехавшие за границу.

3 марта в сети появилось видео работы двух дронов, атаковавших с воздуха российский разведывательный самолет на аэродроме в Мачулищах. Один из них сел на фюзеляж самолета и взорвался, повредив радиолокационное оборудование. Другой – снимал этот процесс, а через несколько минут сел на "тарелку" А-50 и взорвался.