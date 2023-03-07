Після інциденту в Мачулищах в районі аеродрому почалися перешкоди з GPS, — соцмережі

OSINT-розслідувачі припускають, що перешкоди з'явилися через ввімкнення російських засобів РЕБ в районі Мінська для подальшого захисту від атаки дронів.

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Після інциденту на військовому аеродромі в Мачулищах, коли партизани підірвали російський розвідувальний літак, в Білорусі почалися GPS-перешкоди. Спостерігається сильна електромагнітна інтерференція сигналів GPS/GLONASS. Про це повідомляє "Belarusian Hajun" 6 березня.

На опублікованих картах точності GPS-координат видно, що в районі Мінська знову почалися перешкоди у роботі навігаційних систем. Тобто координати, які, наприклад, літак отримує GPS/GLONASS, не збігаються з його реальним місце розміщенням.

За інформацією видання, минулого року біля Національного аеропорту "Мінськ" міг перебувати командний центр білоруського угруповання ЗС РФ — "Площа 400. Купол". Там встановлено систему РЕБ, яка працювала від березня 22-го до відступу ЗС РФ із Київського напрямку.

"Поточні перешкоди зараз можуть свідчити про те, що РЕБ на Куполі запрацювала знову. Також не виключено, що РЕБ могла бути ввімкнена у район аеродрому "Мачулищи", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перешкоди почалися 27 лютого наступного дня після інциденту в Мачулищах. Цілком можливо, що РЕБ була різко включена для захисту від, наприклад, дронів. Проте 28 лютого перешкоди зникли і знову з'явилися 4 березня.

Пошкоджений партизанами російський літак ДРЛО А-50 в Мачулищах 26 лютого, відправлено на ремонт до 325-го Авіаційного ремонтного заводу у Таганрозі, повідомили білоруські ЗМІ 4 березня.

Підрив російського літака у Мачулищах:

Вранці 26 лютого білоруський Telegram-канал "МотолькоПомоги" повідомив, що на військовому аеродромі в селищі Мачулищі пролунали вибухи. Згодом надійшло повідомлення, що в Мачулищах було підірвано російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Зокрема, йшлося про те, що в результаті підриву були пошкоджені середня та центральна частини літака, а також авіоніка та радіолокаційна антена.

Пізніше очільник BYPOL Олександр Азаров проінформував, що російський літак підірвали білоруські партизани, які одразу після спецоперації виїхали за кордон.

3 березні в мережі з'явилося відео роботи двох дронів, які атакували з повітря російський розвідувальний літак на аеродромі в Мачулищах. Один з них сів на на фюзеляж літака і вибухнув, пошкодивши радіолокаційне обладнання. Інший – фільмував цей процес, а за кілька хвилин сів на "тарілку" А-50 і підірвався.