Защита неба: бойцы ВСУ проходят обучение у немецких коллег на системах IRIS-T (фото)

В Генштабе ВСУ сообщили, что IRIS-T уже интегрированы в существующие системы противовоздушной обороны и готовы противостоять широкому спектру угроз.

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Военнослужащие Воздушных Сил ВС Германии, опираясь на свой опыт работы с системами противовоздушной обороны, проводят тактическую подготовку украинских военных по использованию систем ПВО IRIS-T Infra-Red Imaging System. Как сообщила 7 марта пресс-служба Генштаба ВСУ, обучение проводится с применением моделирования использования систем ПВО с помощью общих сценариев.

В Генштабе отметили, что Украина фактически ежедневно подвергается воздушным атакам Вооруженных сил РФ, которые наносят удары по критической инфраструктуре — электростанциям и мостам, а также войскам в районах их дислокации. В связи с этим систему вооружения IRIS-T SLM можно развернуть против широкого спектра угроз, так как в ней применяются ракеты с инфракрасной головкой самонаведения и управляемым вектором тяги средней дальности, что позволяет эффективно поражать различные воздушные цели — дроны, самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

В Генштабе также напомнили, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пообещал поддержать Украину в закупке IRIS-T SLM и теперь эти средства ПВО доставлены в Украину

"Сейчас система доставлена в Украину и используется Вооруженными Силами Украины для защиты населения и критической инфраструктуры от российских авиаударов", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что IRIS-T SLM уже интегрировали в существующие системы противовоздушной обороны и теперь они готовы бороться с другими угрозами с воздуха.

Напомним, премьер-министр страны Денис Шмыгаль 3 марта заявил, что Украина планирует усилить защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации. В частности на электростанциях будут установлены системы противовоздушной и противоракетной обороны.

6 марта Вооруженные силы РФ атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе "Shahed-131/136. Воздушное командование ВСУ сообщило, что украинскими ПВО были ликвидированы 13 из 15 запущенных БПЛА.