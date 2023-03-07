Захист неба: бійці ЗСУ проходять навчання у німецьких колег на системах IRIS-T (фото)

У Генштабі ЗСУ повідомили, що IRIS-T вже інтегровані в наявні системи протиповітряної оборони та готові протистояти широкому спектру загроз.

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Військовослужбовці Повітряних Сил ЗС Німеччини, спираючись на свій досвід роботи із системами протиповітряної оборони, проводять тактичну підготовку українських військових щодо використання систем ППО IRIS-T Infra-Red Imaging System. Як повідомила 7 березня пресслужба Генштабу ЗСУ, навчання проводиться із застосуванням моделювання використання систем ППО за допомогою загальних сценаріїв.

У Генштабі зазначили, що Україна фактично щодня зазнає повітряних атак Збройних сил РФ, які завдають ударів по критичній інфраструктурі — електростанціям та мостам, а також військам у районах їхньої дислокації. У зв'язку з цим систему озброєння IRIS-T SLM можна розгорнути проти широкого спектру загроз, оскільки в ній застосовуються ракети з інфрачервоною головкою самонаведення та керованим вектором тяги середньої дальності, що дозволяє ефективно вражати різні повітряні цілі — дрони, літаки, гелікоптери та крилаті ракети.

У Генштабі також нагадали, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримати Україну в закупівлі IRIS-T SLM, і тепер ці кошти ППО доставлені в Україну.

"Зараз система доставлена в Україну та використовується Збройними Силами України для захисту населення та критичної інфраструктури від російських авіаударів", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що IRIS-T SLM вже інтегрували до наявних систем протиповітряної оборони і тепер вони готові боротися з іншими загрозами з повітря.

Нагадаємо, прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль 3 березня заявив, що Україна планує посилити захист систем розподілу електроенергії та об'єктів генерації. Зокрема, на електростанціях будуть встановлені системи протиповітряної та протиракетної оборони.

6 березня Збройні сили РФ атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-131/136. Повітряне командування ЗСУ повідомило, що українськими ППО було ліквідовано 13 із 15 запущених БПЛА.