Массированный обстрел 9 марта: в ГУР заговорили о дефиците ракет у ВС РФ (видео)

По словам Андрея Юсова, на массированный обстрел Украины 9 марта Россия использовала то количество ракет, которое удалось накопить за месяц. При этом своих целей оккупанты не добились, а интенсивность ударов продолжит снижаться.

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Массированный ракетный обстрел Украины 9 марта свидетельствует о значительном дефиците снарядов у Российской Федерации, поскольку страна-агрессор снизила интенсивность подобных атак. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, в ближайшее время российские оккупанты никак не смогут восстановить интенсивность атак, как это было в начале полномасштабной войны.

"По крайней мере, те интервалы, которые были в начале этого ракетного террора, когда фактически еженедельно мы ожидали массированные удары, в том числе с большим количеством ракет и беспилотников, такого мы сегодня не наблюдаем. В ближайшее время вряд ли у врага получится восстановить ту же интенсивность", — сказал Юсов.

На массированный ракетный обстрел Украины 9 марта, по словам представителя ГУР, Россия потратила столько ракет, сколько может произвести за месяц. Из-за международных санкций их возможности стали ниже.

Напомним, массированный ракетный обстрел Украины 9 марта Россия совершила ночью. В результате действий оккупантов повреждены три ТЭС в разных городах страны. В общей сложности был зафиксирован 81 пуск ракет различного базирования.

В "Укрэнерго" рассказали, что несмотря на массированный ракетный обстрел Украины 9 марта, сети и подстанций планы противника провалились. Украинская система выдержала и продолжает работать в меру своих возможностей.

Прокомментировали атаку и в Минобороны РФ. В ведомстве подтвердили атаку, а также назвали это ответом на "террористические акции" в Брянской области, когда на территорию региона зашли бойцы Русского добровольческого корпуса.