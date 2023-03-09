Масований обстріл 9 березня: у ГУР заговорили про дефіцит ракет у ЗС РФ (відео)

За словами Андрія Юсова, на масований обстріл України 9 березня Росія використала ту кількість ракет, яку накопичила за місяць. При цьому своїх цілей окупанти не досягли, а інтенсивність ударів продовжуватиме знижуватися.

Related video

Масований ракетний обстріл України 9 березня свідчить про значний дефіцит снарядів у Російської Федерації, оскільки країна-агресор знизила інтенсивність таких атак. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

За його словами, найближчим часом російські окупанти ніяк не зможуть відновити інтенсивність атак, як це було на початку повномасштабної війни.

"Принаймні, ті інтервали, які були на початку цього ракетного терору, коли фактично щотижня ми чекали на масовані удари, зокрема з великою кількістю ракет і безпілотників, такого ми сьогодні не спостерігаємо. Найближчим часом навряд чи у ворога вдасться відновити ту ж інтенсивність", — сказав Юсов.

На масований ракетний обстріл України 9 березня, за словами представника ГУР, Росія витратила стільки ракет, скільки може зробити за місяць. Через міжнародні санкції їх можливості стали нижчими.

Нагадаємо, масований ракетний обстріл України 9 березня Росія здійснила вночі. Унаслідок дій окупантів пошкоджено три ТЕС у різних містах країни. Загалом було зафіксовано 81 пуск ракет різного базування.

В "Укренерго" розповіли, що незважаючи на масований ракетний обстріл України 9 березня мережі та підстанцій, плани противника провалилися. Українська система витримала і продовжує працювати в міру своїх можливостей.

Прокоментували атаку й у Міноборони РФ. У відомстві підтвердили атаку, а також назвали це відповіддю на "терористичні акції" у Брянській області, коли на територію регіону зайшли бійці Російського добровольчого корпусу.