"Удар відплати за Брянськ": у Міноборони РФ прокоментували ракетний обстріл України

У відомстві стверджують, що обстріл міст України 9 березня здійснили у відповідь на "терористичні акції" у Брянській області на тиждень раніше, коли на територію регіону зайшли бійці Російського добровольчого корпусу.

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У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили, що метою ракетних ударів по містах України були елементи воєнної інфраструктури. Про це у четвер, 9 березня, повідомляє російське агентство "ТАСС".

"Високоточною зброєю, зокрема гіперзвуковим "Кинджалом", вражені ключові елементи воєнної інфраструктури України — МО РФ. Ціль удару відплати досягнуто, всі призначені об'єкти української воєнної інфраструктури вражені", — сказано в повідомленні.

У МО РФ заявляють, що атакували міста України у відповідь на "терористичні акції ЗСУ" у Брянській області. Цю саму тезу повторила російська пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Нічні удари по Києву — це за Брянськ", — написала Симоньян у своєму телеграм-каналі.

Масований ракетний обстріл України 9 березня

Нагадаємо, росіяни здійснили черговий масований обстріл міст України 9 березня. Повідомлялося про "прильоти" у Києві, Одесі, Вінниці, Кропивницькому, Житомирі та Львівській області.

9 березня росіяни випустили по Україні 81 ракету. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що силам ППО вдалося збити 34 крилаті ракети та 4 БПЛА. Удари російських ракет припали по об'єктах критичної інфраструктури та цивільних споруд.

9 березня ДТЕК повідомили, що внаслідок ракетної атаки пошкоджено три теплоелектростанції. Обладнанню підстанцій було завдано суттєвої шкоди, після завершення повітряної тривоги енергетики почали ліквідувати наслідки.

У Львівській області одна із ракет впала в житлову зону. Спочатку повідомлялося про загибель чотирьох людей, але згодом з-під завалів витягли тіло ще одного чоловіка.

Також про постраждалих цивільних повідомив мер Києва Віталій Кличко. Міський голова зазначив, що ракетними осколками поранило двох людей.

Крім того, як повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, росіяни обстріляли цивільні об'єкти у Херсоні. Зокрема, внаслідок влучення боєприпасу у зупинку громадського транспорту на Корабельній площі загинули троє людей.