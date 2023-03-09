"Удар возмездия за Брянск": в Минобороны РФ прокомментировали ракетный обстрел Украины

В ведомстве утверждают, что обстрел городов Украины 9 марта произвели в ответ на "террористические акции" в Брянской области неделей ранее, когда на территорию региона зашли бойцы Русского добровольческого корпуса.

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В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что целью ракетных ударов по городам Украине якобы были элементы военной инфраструктуры. Об этом в четверг, 9 марта, сообщает российское агентство "ТАСС".

"Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым "Кинжалом", поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины — МО РФ. Цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты украинской военной инфраструктуры поражены", — сказано в сообщении.

В МО РФ заявляют, что атаковали города Украины в ответ на "террористические акции ВСУ" в Брянской области. Этот же тезис повторила российская пропагандистка Маргарита Симоньян.

"Ночные удары по Киеву — это за Брянск", — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Массированный ракетный обстрел Украины 9 марта

Напомним, россияне произвели очередной массированный обстрел городов Украины 9 марта. Сообщалось о "прилетах" в Киеве, Одессе, Виннице, Кропивницком, Житомире и Львовской области.

9 марта россияне выпустили по Украине 81 ракету. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силам ПВО удалось сбить 34 крылатые ракеты и 4 БПЛА. Удары российских ракет пришлись по объектам критической инфраструктуры и по гражданским постройкам.

9 марта ДТЭК сообщили, что в результате ракетной атаки повреждены три теплоэлектростанции. Оборудованию подстанций был нанесен существенный урон, по завершении воздушной тревоги энергетики начали ликвидировать последствия.

Во Львовской области одна из ракет упала в жилую зону. Сперва сообщалось о гибели четверых человек, но впоследствии из-под завалов извлекли тело еще одного мужчины.

Также о пострадавших гражданских сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Градоначальник отметил, что ракетными осколками ранило двоих человек.

Кроме того, как сообщили в Херсонской областной прокуратуре, россияне обстреляли гражданские объекты в Херсоне. В частности, в результате попадания боеприпаса в остановку общественного транспорта на Корабельной площади погибли три человека.